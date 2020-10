Lavori in corso nell’incredibile attico di Mauro Icardi e della moglie: arredamento extra lusso e dettagli pazzeschi, Wanda Nara rimoderna la casa.

Wanda Nara rimoderna casa: arredamento extra lusso e dettagli pazzeschi per il super attico di Milano acquistato con il marito, il celebre giocatore Mauro Icardi. La coppia, sposata dal 2014, è una delle più ammirata e seguite dai fan, basti pensare che il profilo Instagram della showgirl è seguito da sette milioni di fan. Qualcuno in meno quello del marito, che conta sei milioni e settecentomila follower. Wanda Nara ha scelto proprio i social e, in particolare, le storie di Instagram per annunciare che rimoderna casa: arredamento extra lusso e dettagli pazzeschi di cui ha dato qualche indizio. Di seguito, vi mostriamo le incredibili foto che sono, di certo, solo un anticipo di come apparirà l’attico una volta finito.

Wanda Nara rinnova casa: gli scatti pazzeschi

La casa che Wanda Nara ha deciso di rimodernare è, come lei stessa la definisce, il suo “primo appartamento”. Parliamo dell’attico pazzesco grande 400 metri quadri con vista sullo stadio, che si trova nei “Giardini d’Inverno” e che la coppia ha acquistato alla fine di una contesa con un altro giocatore. Se, per qualche tempo, la famiglia Icardi ha trascorso del tempo sul Lago di Como, pare ora aver deciso di tornare stabilmente a Milano. E gli scatti condivisi da Wanda Nara sul suo profilo Instagram dove mostra qualche scorcio della casa, annunciando l’intenzione di rimodernare, sembrerebbe la conferma. Curiosi?

La vista che si ammira dal salotto è spettacolare già di suo, ma il tocco di Wanda Nara renderà la casa ancora più incredibile, non ci sono dubbi. Di seguito, uno scatto in cui si possono vedere i divani e, in un angolo a destra, la maglia di Mauro Icardi.

Diamo adesso un’occhiata all’angolo dove si trova il tavolo da pranzo: meraviglioso l’arredamento, raffinato ed elegante. Dettagli davvero pazzeschi per la casa di Wanda Nara.

No, non è ancora finita, mancano due cose molto importanti. Di cosa si tratta? Del guardaroba, ovviamente, sogno di ogni donna. Quello di Wanda Nara promette di essere una favola, extra lusso e degno di una casa pazzesca!

Il pezzo forte lo lasciamo per ultimo, ma sicuramente vi farà strabuzzare gli occhi: la piscina. E che piscina! Abbiamo visto Mauro Icardi festeggiare la Champions proprio lì dentro e, adesso, siamo curiosi di vedere come Wanda Nara deciderà di rimodernarla.

Se qualche tempo fa una decisione di Wanda Nara aveva lasciato tutti sorpresi, l’idea di rimodernare lo splendido attico di Milano non è da meno: siamo tutti curiosi di scoprire i l’arredamento extra lusso e tutti i suoi dettagli pazzeschi!

E voi, cosa ne pensate?