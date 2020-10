Amatissima attrice di Beautiful è incinta: lo splendido annuncio social ha emozionato i fan.

Una delle attrici più amate ed apprezzate della seguitissima soap opera Beautiful, che da anni riscontra un successo incredibile, ha annunciato pubblicando un video su instangram di essere incinta. L’amatissima soap è ambientata nel circolo vizioso dell’alta moda di Los Angeles, in cui si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda. Amore ed intrighi si intrecciano continuamente tra i diversi personaggi presenti, fino a sfociare in passioni bollenti e scontri inaspettati. La notizia del lieto evento ha commosso i fan dell’attrice, siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Stiamo parlando della bellissima Jacqueline Macinnes Wood. L’attrice nella soap opera interpreta Steffy Forrester. Sul suo profilo instangram ha annunciato di essere in dolce attesa, pubblicando un meraviglioso video.

Amatissima attrice di Beautiful è incinta: l’annuncio social

E’ sicuramente una delle attrici più amate della seguitissima soap opera Beautiful, dove interpreta Steffy Forrester. La donna ha annunciato sul suo profilo social di essere incinta. La dolce notizia è stata rivelata dopo la pubblicazione di un video in cui mostra il pancione. Jacqueline Macinnes Wood è diventata mamma per la prima volta nel 2019 , quindi per lei si tratta della seconda gravidanza. A quanto pare il parto è previsto per il prossimo gennaio, dato che l’amata attrice è entrata da poco nel sesto mese. Per questo motivo sicuramente la donna dovrà prendersi una nuova pausa dal set della soap opera americana. Jacqueline è una delle protagoniste di Beautiful più amate, e la sua assenza sarà molto spiacevole per i suoi fan.

L’attrice aspetta il secondo figlio dal marito Elan Ruspoli, dopo la nascita del primo figlio a marzo dell’anno scorso, chiamato dalla coppia Rise, che tradotto in italiano vuol dire ‘crescita’. Un nome non scelto a caso, ma che rappresenta una forza nuova nella loro vita, un meraviglioso cambiamento. Sicuramente con l’arrivo del secondogenito l’atmosfera familiare diventerà ancora più luminosa. Una notizia giunta tramite un video pubblicato dall’attrice e che in poco tempo ha raccolto migliaia di like e numerosi messaggi di auguri.

Segui anche il nostro canale instangram—>> clicca qui