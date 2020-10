Amici, vi ricordate di Nick Casciaro? Oggi è irriconoscibile

Amici, vi ricordate del cantante Nick Casciaro? Oggi è irriconoscibile, il cambiamento è decisamente evidente.

Amici da anni non smette di sfornare talenti e di essere soprattutto uno dei programmi più amati e seguiti, non solo dai giovani ma da un vasto pubblico. Il programma condotto da Maria De Filippi è ormai da anni una sicurezza, infatti, i suoi ascolti sono sempre molto elevati. Numerosi sono stati i protagonisti del famoso talent e molti dei quali oggi sono irrimediabilmente cambiati, alcuni quasi irriconoscibili. Nella tredicesima edizione di Amici ricorderemo certamente Nick Casciaro, che fin da subito si è fatto notare all’interno della scuola. In particolare, per le ramanzine subite da Rudy Zerbi. Il giovane cantante e il maestro di canto hanno infatti avuto diversi battibecchi. Nonostante il suo percorso sia stato abbastanza traballante, Nick è comunque riuscito ad arrivare al serale. All’epoca salì sul palco del talent mostrandosi con lunghi capelli castani e il particolare pizzetto. Oggi però il cantante è irriconoscibile, il cambiamento è decisamente evidente. Siete curiosi di vedere com’è diventato? Scopriamolo insieme.

L’amato talent televisivo Amici di Maria De Filippi è da anni ormai uno dei programmi più seguiti ed apprezzati. Ovviamente il successo della trasmissione si deve all’eccezionale bravura della conduttrice, ma non solo. Ad attirare l’attenzione del pubblico sono i numerosi talenti che entrano nella scuola più spiata d’Italia. Alcuni protagonisti di Amici una volta fuori sono riusciti ad avere una brillante carriera, continuando a seguire il proprio sogno. Altri non hanno avuto purtroppo la stessa fortuna. Molti ex partecipanti possiamo dire che sono decisamente cambiati, spesso sono irriconoscibili. Ad entrare in questa schiera il cantante Nick Casciaro, concorrente della tredicesima edizione del talent. Con la sua potente voce Nick ha conquistato il pubblico ed i professori, anche se ha avuto un percorso altalenante. Fin da subito è apparso con un look diverso dagli altri suoi compagni, infatti, è entrato nella scuola con lunghi capelli castani e il particolare pizzetto. A distanza di anni però sembra essere decisamente cambiato. Infatti, com’è possibile vedere dal suo profilo instangram Casciaro è apparso con i capelli cortissimi. E’ irriconoscibile!

Un cambiamento sicuramente evidente che nessuno si aspettava, soprattutto i suoi migliaia di fan. Oggi, a distanza di anni, Nick è ancora molto amato e seguito, il suo profilo social infatti ha un alto numero di follower, e a quanto pare l’uomo continua a coltivare la sua più grande passione per il canto e la musica.

