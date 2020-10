La dolce e bellissima bimba dai grandi occhioni in questa foto è un personaggio molto chiacchierato del momento: riuscite a capire di chi si tratta?

Bellissima ora come da piccola, gli splendidi occhioni sono inconfondibili: questa bimba è al centro dell’attenzione mediatica, un personaggio molto chiacchierato del momento. Riuscite a capire di chi si tratta? Ecco qualche indizio: è un’attrice, è originaria di Messina e, al momento, è la concorrente più discussa di un reality molto amato. Parliamo proprio di lei, la bellissima Adua Del Vesco, pseudonimo di Rosalinda Cannavò. Ha fatto parte di numerose fiction italiane, come L’onore e il rispetto e Furore, ed è uno dei personaggi più chiacchierati del momento: con la sua partecipazione al GF Vip, infatti, ha dato vita a numerosi colpi di scena incredibili. Gli occhioni sono inconfondibili e in questo scatto che la ritrae da bambina Adua Del Vesco conferma tutta la sua limpida bellezza. In queste ultime settimane, molti si sono chiesti cosa stia combinando la dolce attrice, tanto che anche Alfonso Signorini ha condiviso un video che la riguarda. Quali sorprese riserverà ancora la celebre attrice?

Adua del Vesco, gli occhioni sono inconfondibili: è il personaggio più chiacchierato del momento

Il pubblico si è diviso tra chi la difende a spada tratta e chi pensa che stia recitando una parte: la dolce Adua del Vesco è riuscita a creare due veri schieramenti nei fan del GF Vip. Fin dal suo arrivo in casa, a partire dal confronto con quello che tutti credevano uno dei suoi fidanzati, Massimiliano Morra. È un personaggio molto chiacchierato di questa edizione, senza dubbio. Basti pensare che Gabriel Garko, suo partner sul set e, come si pensava, anche nella vita, le ha fatto una sorpresa al GF Vip e ha rivelato in diretta un suo grande segreto. Oggi Adua Del Vesco è una ragazza dalla bellezza incredibile, che ha affrontato un periodo molto difficile di cui lei stessa ha parlato. Ha sofferto di anoressia, malattia che l’ha portata quasi al punto di non ritorno. Per fortuna, l’attrice oggi sembra stare bene e il suo percorso all’interno della casa del GF Vip l’aiuterà sicuramente a fortificarsi e acquisire maggiore sicurezza in se stessa. Avevate riconosciuto Adua del Vesco, chiacchierato personaggio e concorrente del famoso programma? Sul suo profilo Instagram l’attrice ha postato diverse immagini che la ritraggono da bambina, con quegli occhioni inconfondibili.

E voi, cosa ne pensate di Adua del Vesco?