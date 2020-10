Conoscete Sara Lazzaro? In questo articolo vi diciamo chi è, la sua età, le notizie sulla vita privata e le curiosità sull’attrice

Sara Lazzaro è nata a Rovolon, in provincia di Padova, il 15 settembre 1984. Il padre di Sara è italiano, mentre la madre è americana. La Lazzaro ha trascorso la sua infanzia tra Padova e Carmel, in California. Sara, dunque, conosce alla perfezione due lingue. La donna ha sempre avuto la passione per il disegno, tanto che ha scelto di frequentare il liceo artistico. Nello stesso periodo, però, ha seguito un laboratorio teatrale e si è innamorata della recitazione. Una volta terminato il liceo, la scelta di Sara ricade di nuovo sull’arte: la Lazzaro, infatti, si iscrive all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. La donna ha conseguito così la laurea, ma in seguito ha deciso di seguire la strada della recitazione. Si è così trasferita a Londra per frequentare il Drama Center London e nel 2009 è finalmente arrivato il suo debutto al cinema.

Chi è Sara Lazzaro?

Sara Lazzaro ha debuttato al cinema nel 2009 con Blind Maze per la regia di Heather Parisi. Nello stesso anno ha recitato anche nel film Dieci inverni di Valerio Mieli. L’attrice poi ha figurato in altre pellicole molto famose, ma quelle che le hanno dato maggior successo sono The Young Messiah, per il quale ha vinto il Premio Cinema Veneto Leone di vetro nel 2016 come attrice rivelazione. Il film di maggior successo è sicuramente 18 regali, film del 2020 diretto da Francesco Amato e ispirato alla vera storia di Elisa Girotto. L’attrice ha lavorato anche in televisione in numerose serie televisive di successo. Nel 2016 ha recitato in The Young Pope, Braccialetti Rossi e In arte Nino, film per la tv dedicato al grande Nino Manfredi. Nel 2019, invece, ha recitato in Volevo fare la rockstar, mentre quest’anno ha recitato in La guerra è finita e soprattutto Doc – Nelle tue mani, serie televisiva con Luca Argentero.

Riguardo alla vita privata di Sara Lazzaro non sappiamo molto, siccome anche sui social non lascia trasparire alcuna notizia. Su di lei, inoltre, sappiamo che è molto legata a Venezia, dove ha studiato Architettura. Oltre al disegno e alla recitazione ha anche altre passioni, come il canto. La Lazzaro suona anche la chitarra. L’attrice, inoltre, è anche molto sportiva e tra le sue attività preferite ci sono il nuoto, il tennis e l’equitazione.