Come organizzare un matrimonio con Enzo Miccio?

In questo articolo vi spieghiamo nei minimi dettagli come organizzare un matrimonio con il famoso wedding planner Enzo Miccio

Miccio è uno dei wedding planner più famosi in Italia. Lo stilista ha debuttato nel mondo dell’organizzazione di eventi e matrimoni alla fine degli anni novanta. Nel 2001, invece, ha fondato la sua prima società di organizzazione e progettazione di eventi e matrimoni a Milano. Nel 2009, infine, ha aperto la propria accademia, dove impartisce lezioni per gli organizzatori di matrimoni, ma anche per la moda e la cura della propria immagine. Miccio ha accresciuto la sua popolarità anche grazie alla televisione, dove ha debuttato nel 2005, su Real Time, con il programma Wedding Planners. Il successo, però, è arrivato nel 2009 con il programma “Ma come ti vesti?!“, in onda sempre su Real Time. Miccio in seguito ha partecipato anche come concorrente a Ballando con le Stelle e Pechino Express e come giudice a Miss Italia. Lo stilista napoletano, grazie all’ingresso nel mondo dello spettacolo, ha organizzato matrimoni di personalità famose, tra cui le nozze tra Valeria Marini e Giovanni Cottone, quelle tra Daniele Bossari e Filippa Lagerbäck ed infine tra Imma Battaglia ed Eva Grimaldi.

Organizzare un matrimonio con Enzo Miccio

Organizzare un matrimonio con l’aiuto di Enzo Miccio deve essere sicuramente entusiasmante, anche se la spesa risulta essere abbastanza esosa. Sul suo sito personale non c’è un listino prezzi, ma, secondo quanto riporta il web, la sola consulenza con Miccio dovrebbe aggirarsi tra i 700 e i 2000 euro. Il costo di un intero matrimonio organizzato dal famoso stilista napoletano, invece, dovrebbe aggirarsi tra i 35 e i 50 mila euro. L’onorario è calcolato sulla provvigione delle commissioni, dai fiori al catering, dalla scelta della scenografia alle bomboniere. A ciò si aggiungono le richieste extra, le quali potrebbero far lievitare il prezzo fino a 50.000 euro.

Ma come si può organizzare un matrimonio con Enzo Miccio? Per chi fosse interessato ad organizzare una cerimonia o un evento con il famoso wedding planner, può richiedere un preventivo sul suo sito. I prezzi sono quelli sopra elencati e non fatevi impressionare dalle numerose spese, assumere un wedding planner costa soltanto il 20% in meno. Spendendo qualcosa in più, però, vi assicurerete le prestazioni di un famoso stilista e potrete vantarvi con amici e parenti.