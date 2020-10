Coronavirus, Federica Pellegrini positiva: l’annuncio in lacrime

Coronavirus, Federica Pellegrini è risultata positiva: l’annuncio in lacrime dopo aver scoperto l’esito del tampone.

Sono ormai numerosi i vip che hanno contratto il covid, molti dei quali hanno annunciato la positività tramite i social. Poco fa infatti era arrivata la notizia di un nuovo contagiato tra i personaggi noti, stiamo parlando del bravissimo Valentino Rossi. Purtroppo però da pochissimo è stato riscontrato che anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini è risultata positiva al coronavirus. Sembra che la situazione sia decisamente sfuggita, l’epidemia che ha colpito tutto il mondo non tende ad arrestarsi e la diffusione del covid19 ha preso certamente il sopravvento. Dopo una prima chiusura avvenuta a marzo sembrava essersi attenuato il livello di sviluppo di questo nuovo virus scoperto ad inizio 2020, ma così non sembra essere. Infatti, ogni giorno assistiamo ad un elevato aumento del numero dei contagiati e certamente i personaggi famosi non sono immuni. La notizia della positività anche della bellissima Federica Pellegrini ne è la prova. La donna ha voluto raccontare l’accaduto sul suo profilo instangram, mostrandosi in lacrime. Entriamo nel dettaglio delle sue parole.

Coronavirus, Federica Pellegrini positiva: la notizia da poco annunciata

L’epidemia che ha colpito l’Italia e tutto il mondo non sembra trovare una fine e siamo certamente consapevoli della difficile situazione in cui viviamo. Ormai sono numerosi i vaccini in via di sperimentazione che i diversi paesi stanno cercando di creare al fine di poter arrivare all’immunità. Purtroppo però la situazione resta davvero complicata. I contagi a livello planetario non smettono di aumentare giorno dopo giorno e ad essere colpiti anche i personaggi del mondo dello spettacolo. Da pochissimo, infatti, Federica Pellegrini ha annunciato di essere positiva al coronavirus. La campionessa di nuoto tramite delle storie instangram ha rivelato in lacrime la sua positività.

Federica ha raccontato di aver avuto dolori nella giornata di ieri, 14 ottobre, durante gli allenamenti e di essere subito uscita. Dopo aver effettuato il tampone purtroppo l’esito ha riscontato la sua positività. La Pellegrini si è mostrata molto presa dal momento, in lacrime ha spiegato di essere dispiaciuta non potendo iniziare da subito con la normalità nelle gare, dopo un periodo di fermo. Una situazione delicata per l’eccezionale campionessa che sicuramente sarà in grado di affrontare anche questo nuovo ostacolo.

