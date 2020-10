La bella attrice protagonista della soap DayDreamer, Demet Özdemir, sorprenderà i fan italiani con un regalo inaspettato.

Demet Özdemir, la bravissima attrice turca che insieme a Can Yaman tiene incollati alla tv milioni di telespettatori con la storia d’amore tra Sanem e Can su Canale 5, sarà ospite a Verissimo sabato 17 ottobre. La giovane e talentuosissima attrice ha 28 anni ed è nata a Izmit in Turchia. Sin da bambina ha vissuto ad Istanbul dove la sua famiglia si trasferì. Demet avrà tanto da raccontare alla trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5: la sua carriera è iniziata molti anni fa e questa splendida ragazza ha all’attivo tanti lavori, dalla moda alla musica, dal cinema alle serie tv, fino alla danza. Già la settimana scorsa era stata diffusa la notizia del suo arrivo a Milano: in poche ore l’hashtag #BenvenutaInItaliaDemet aveva raggiunto i primi posti nella classifica dei trend topic della giornata. Ora la presenza della protagonista dell’acclamata serie televisiva a Verissimo è stata confermata dal promo della puntata di sabato 17 ottobre.

Verissimo: dopo Can Yaman, l’attesissima intervista a Demet Özdemir

Dato la straordinaria accoglienza che la serie turca ha avuto presso il pubblico italiano, Mediaset ha deciso di dare spazio ai due attori protagonisti. Sabato 10 ottobre infatti Silvia Toffanin ha ricevuto nel suo salotto il bellissimo Can Yaman, rendendo felici i tantissimi fan dell’attore e della soap in generale che ha avuto il merito di far conoscere ed apprezzare qui da noi il mercato delle produzioni televisive turche. Innegabile il grande talento di Demet e Can, ancora giovani ma già tra i personaggi di spicco proposti dalla tv. DayDreamer, che inizialmente doveva servire solo da tappabuchi estivo, si è rivelata invece un vero e proprio cult per gli appassionati del genere: per questa ragione, Mediaset ha deciso di non interrompere la sua messa in onda con l’arrivo dell’autunno. E per il momento gli ascolti confermato che si è trattato della scelta giusta.

Attendiamo allora sabato per gustare l’intervista alla splendida Denem Özdemir a Verissimo.

