Temptation Island 2014, Vi ricordate di Debora Onorato ed Emanuele Cirilli? Dopo sei anni, ecco come procede la loro storia d’amore e com’è cambiata la loro vita.

Temptation Island è il reality show di Mediaset: la prima edizione andò in onda, sempre su Canale 5, nel 2014. Vide la partecipazione di cinque coppie: due di queste note al pubblico di Canale 5, quella composta da Giorgia Lucini e Manfredi Ferlicchia e quella composta da Tara Gabrieletto e Cristian Galella. Questi volti erano già noti perchè protagonisti di Uomini e Donne! Nella stessa edizione presero parte al programma che mette alla prova i sentimenti anche Emanuele Cirilli e Debora Onorato. Sapete che loro sono stati gli unici ad uscire insieme dal reality? Proprio così: in quell’edizione, a parte Cristian e Tara che abbandonarono il programma in anticipo, tutte le coppie si lasciarono dopo il falò di confronto, ad eccezione di Debora ed Emanuele. Il giovane perdonò alcuni atteggiamenti di Debora, che si lasciò corteggiare nel villaggio dall’allora tentatore Andrea Damante. Ma dopo 6 anni sono ancora fidanzati? Com’è cambiata la loro vita dall’ultima partecipazione al programma? Vi sveliamo tutto!

Temptation Island, ricordate Debora ed Emanuele? Com’è cambiata la loro vita dopo il programma

Quella composta da Debora Onorato e Emanuele Cirilli fu l’unica coppia ad uscire insieme da Temptation Island 2014, ad eccezione di Tara e Cristian che abbandonarono in anticipo il reality. Debora ed Emanuele si presentarono alla redazione come coppia da soli pochi mesi: lui sei anni fa aveva 28 anni e si presentò come calciatore professionista e barman. Lei ne aveva 27 ed era responsabile di un punto vendita. Decisero di partecipare a Temptation Island per capire se tra loro era vero amore: Debora ed Emanuele uscirono insieme dal programma mettendo da parte la gelosia scatenata in seguito alle avance di Andrea Damante, allora tentatore. E siamo qui per darvi una meravigliosa notizia: sono ancora fidanzati e sono diventati genitori di una splendida bambina! Le nozze non sono ancora arrivate ma a quanto pare dovrebbero rientrare tra i prossimi progetti!