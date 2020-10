Fabio Fognini è risultato positivo al Coronavirus: ha dato la notizia su Instagram, tramite le Instagram stories. Ecco i suoi sintomi, come sta.

Fabio Fognini ha contratto il Coronavirus: è stato lui ad annunciare la sua positività attraverso il canale Instagram ieri 14 ottobre. Per il tennista del Bel Paese è arrivato lo stop obbligatorio nell’ATP 250: il ligure avrebbe dovuto esordire dal secondo turno contro Roberto Carballes Baena, a rimpiazzarlo Danilo Petrovic. Il 2020 è un anno che Fabio non dimenticherà facilmente: nel periodo della pausa per la pandemia è stato operato ad entrambe le caviglie. E’ tornato per la stagione ma i risultati non sono stati eccellenti: è stato eliminato, ad esempio, nel primo turno del Roland Garros. E’ arrivata ieri, 14 ottobre, un’altra brutta notizia: Fognini è risultato positivo al secondo tampone effettuato.

Fabio Fognini positivo al Coronavirus: “Ho sintomi lievi”

Fabio Fognini è risultato positivo al Coronavirus: il tennista ligure ha saputo il risultato del test a poche ore dal debutto in ATP 250 di Santa Margherita di Pula, iniziato lunedì. Sostituito da Danilo Petrovic, Fognini ha iniziato subito il suo isolamento. Ha dato la notizia attraverso il suo canale Instagram, in una story, il 14 ottobre, ha scritto: “Ragazzi devo comunicarvi che questa mattina sono risultato positivo al Covid-19. I sintomi sono molto lievi, un po’ di tosse e febbre, mal di testa…ma purtroppo è arrivata questa brutta notizia. Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimetterò molto presto. Vi abbraccio tutti” sono le parole del tennista.

Il numero 16 al mondo era rientrato in campo nei primi giorni di settembre dopo la doppia operazione alle caviglie: soffriva di un problema alla caviglia sinistra, la destra con gli anni gli ha poi dato problemi. Dopo poco più di due mesi di stop per il lockdown, Fognini si è sottoposto ad un intervento di artroscopia su entrambe le caviglie.