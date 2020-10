Il famoso conduttore Rai rompe il silenzio e rivela il suo dramma al Corriere della Sera: lui e la moglie sono stati positivi al Coronavirus.

Massimiliano Ossini, conduttore di Linea Bianca su Rai 1, ha confessato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera di aver contratto il Coronavirus insieme a sua moglie Laura. Ora che entrambi i coniugi sono guariti, hanno deciso di condividere col pubblico la loro drammatica esperienza. La consapevolezza dell’avvenuto contagio è arrivata il 4 settembre: Ossini e la moglie avvertivano alcuni lievi sintomi, come mal di gola, una strana stanchezza, mal di testa, ed hanno chiesto al medico di famiglia di potersi sottoporre al tampone. Il conduttore Rai tuttavia non riesce a spiegarsi come sia potuto avvenire il contagio: nell’intervista Ossini ha raccontato di essere sempre stato molto scrupoloso nell’osservare tutte le norme di sicurezza e che i primi sintomi sono giunti finite le vacanze in montagna. Quello del 4 settembre non era il primo tampone a cui Ossini e sua moglie si sottoponevano: tutti i tamponi eseguiti prima delle vacanze e dopo erano risultati negativi. Anche al ritorno dal Summerparty del 20 agosto a Cortina d’Ampezzo, evento al quale il conduttore aveva lavorato, l’esito dell’esame era stato negativo. Massimiliano ha raccontato poi di aver passato gli ultimi giorni di agosto in casa ed il resto della famiglia. Ad ogni modo, saputo con certezza di essere stati contagiati, Ossini e la moglie si sono separati dai figli ed hanno comunicato la notizia ai parenti. Convinto che quanto gli stava accadendo non andare sbandierato ai quattro venti per ottenere visibilità, il presentatore ha trascorso la quarantena stando per un bel po’ lontano dai social.

Massimiliano Ossini, il conduttore guarito dal Coronavirus mette in guardia tutti

“Oggi ne parlo con lo scopo di poter sottolineare quanto il Covid19 sia una cosa seria e che bisogna rispettare a prescindere tutte le regole e indicazioni che lo Stato e il Ministero della Salute ci comunica quotidianamente”, racconta Ossini al Corriere della Sera. In attesa di ritornare in onda il 5 dicembre con il suo programma Linea Bianca, Massimiliano si sente in dovere di mettere in guardia tutti sulla pericolosità del Coronavirus e sul danno che i negazionisti possono arrecare alla società con le loro teorie: “Il Covid19 esiste, si può discutere sulle sue origini o sulle misure di contenimento ma non di certo sulla sua esistenza. È una cosa seria”.

Siamo contenti che Massimiliano Ossini sia guarito e condividiamo le sue parole.