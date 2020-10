GF Vip, 6 nuovi ingressi nella Casa: la lista dei nomi

È già trascorso un mese dall’inizio di questa quinta edizione del GF Vip e, a quanto pare, 6 nuovi ingressi arricchiranno ben presto il cast.

L’edizione in corso del GF Vip sta conquistando sempre di più il pubblico grazie alle dinamiche createsi al suo interno tra i vip del cast. Un cast sicuramente interessante, composto per la maggior parte da personaggi dotati di una personalità spiccata e in grado di far appassionare alle loro vicende chi guarda il programma. Addirittura il livello di consensi raggiunto sembrerebbe tale da far prendere in considerazione l’idea di prolungare la durata del reality fino a febbraio, come si vocifera ormai da un po’. Ben due mesi in più, quindi, rispetto al previsto. Per questo motivo ed anche a causa delle 2 squalifiche delle settimane scorse, il GF Vip vedrà a breve dei nuovi ingressi, come annunciato proprio da Alfonso Signorini. Si parla addirittura di 6 vip pronti ad ingrandire il cast già ben folto. Scopriamo quindi chi sarebbero questi nuovi protagonisti in base agli ultimi rumors.

GF Vip, a breve nuovi ingressi: ecco i possibili nomi

Possibile l’entrata di Paolo Brosio, concorrente già scelto inizialmente ma che in ultimo ha dovuto rinunciare perché risultato positivo al Covid-19: ora il giornalista è completamente guarito e potrebbe quindi finalmente partecipare al gioco. Secondo quanto dichiarato da Alan Fiordelmondo a Pomeriggio 5, un altro probabile concorrente è Claudio Sona, ex protagonista del trono gay a Uomini e Donne. Non solo vip italiani, ma tra i 6 ingressi previsti ci sarebbe anche una star internazionale! Parliamo dell’attrice spagnola Alejandra Onieva de “Il Segreto” e della serie Netflix “Alto mare”. Sempre in base ai rumors di questi giorni, altra vip ad entrare sarà l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Claudia Galanti. Concorrente che creerà sicuramente trambusto nella Casa del GF Vip sarà Francesco Nozzolino, personalità sui generis che avremo modo di divertirci a vedere all’opera nel reality. Infine, tra i 6 nuovi ingressi uno che di certo non vi aspettavate: la bella Alice Bellagamba, ex concorrente di Amici e attrice in carriera, farebbe parte della rosa dei vip pronti a varcare la soglia della famosa porta rossa.

Siete curiosi di vedere come si ambienteranno i 6 nuovi vip? E i concorrenti già in gioco, come reagiranno? Continuate a seguire il GF Vip e lo scoprirete.

