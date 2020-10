Luca Argentero ha praticato uno sport a livello agonistico: sapete quale?

L’attore Luca Argentero ha praticato uno sport a livello agonistico, sapete di quale si tratta? Ve lo diciamo in questo articolo

Luca Argentero è uno degli attori più famosi in Italia. La sua carriera è iniziata grazie alla partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello. L’uomo, originario di Torino, si classificò al terzo posto nel reality show della rete del Biscione. Il programma diede ad Argentero grande visibilità. Subito dopo infatti, oltre a posare per un calendario, ha esordito in televisione con la serie televisiva Carabinieri. Sarà solo la prima di una serie di esperienze che porteranno ad essere Argentero uno degli attori più famosi del momento.

Luca Argentero, quale sport ha praticato a livello agonistico

Oggi Luca Argentero è uno degli attori più famosi in Italia, ma prima di diventare famoso ha svolto moltissimi altri lavori. Prima di partecipare al Grande Fratello, ad esempio, lavorava come barman in una discoteca. Questo lavoro gli ha permesso anche di continuare gli studi: Argentero, infatti, si è laureato nel 2004 in Economia e Commercio all’Università degli studi di Torino. Argentero è anche un grande appassionato di sport: il torinese, infatti, è un’ex tennista a livello agonistico ed ha una forte passione per gli sci (che non ha praticato a livello agonistico). L’attore, inoltre, segue anche il calcio e il rugby: è tifoso della Juventus, squadra campione d’Italia, e commenta le partite della nazionale su Twitter.

Il ruolo dello sportivo, però, è costato una costola a Luca Argentero. L’attore, infatti, nel 2011, mentre recitava sul set di Tiberio Mitri, ha riportato la frattura di due costole. Una brutta esperienza che fortunatamente ha saputo lasciare alle spalle e che soprattutto non ha messo a rischio la sua carriera. Dal 2011 ad oggi, infatti, ha ottenuto tantissimi altri successi, tra quali ricordiamo la serie televisiva Doc – Nelle tue mani, in onda su Rai Uno.