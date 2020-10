Maria Teresa Ruta al GF Vip: quel ‘dettaglio’ colpisce tutti, le immagini fanno il giro del web; ecco cosa hanno notato i telespettatori del reality show.

Il Grande Fratello Vip 5 è iniziato da circa un mese e nella Casa più spiata della tv i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Merito del cast super stellare messo su da Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva al timone dello show di Canale 5. Un cast che, a quanto pare, presto si arricchirà anche con ben 6 probabili nuovi ingressi. Ma, nel frattempo, i concorrenti già nella Casa regalano emozioni e colpi di scena a non finire. Tra le protagoniste assolute di questa edizione c’è senza dubbio lei, Maria Teresa Ruta. Inizialmente in coppia con la figlia Guenda Goria, la conduttrice è un vero e proprio vulcano di simpatia e riempie la casa con i suoi balletti e le sue gag. Ma, qualche ora fa, è stato un altro dettaglio a colpire i telespettatori. Un accessorio davvero unico, che la Ruta ha indossato nella Casa. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo mostriamo subito!

Maria Teresa Ruta al GF Vip: quel ‘dettaglio’ colpisce tutti, l’accessorio che non immaginereste

Maria Teresa Ruta è una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. Nonostante nella Casa non vada d’accordo proprio con tutti, Matilde Brandi in primis, la Ruta è una delle concorrenti più amate dal pubblico da casa, che, tramite televoto, l’ha resa immune dalle nomination di questa settimana. Ed è proprio il pubblico che, qualche ora fa, ha notato qualcosa di assolutamente particolare. Un accessorio che Maria Teresa ha indossato e che non poteva passare inosservato. Ecco un tweet pubblicato da un telespettatore:

Eh si, avevate mai visto ciabatte a forma di pesce come quelle di Maria Teresa? Che dire, la Ruta sa sempre come farsi notare! E voi, state seguendo il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip? Chi sono i vostri concorrenti preferiti?