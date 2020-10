L’abbiamo conosciuta negli anni ’90 prima a Domenica In e poi a Non è la Rai dove era tra le ragazze più amate, ma cosa fa oggi Mary Patti?

Oggi è una splendida 48enne, ma da ragazza Mary Patti fece parte del gettonatissimo programma anni ’90 di Gianni Boncompagni, Non è la Rai, dove ebbe un successo strepitoso. Prima di questa esperienza, Mary era stata una delle ragazze pompon di Domenica In, altra trasmissione diretta da Boncompagni. Dotata di una bellezza innegabile e un fascino non comune per una ragazza della sua età, Mary Patti fu molto richiesta in tv anche dopo la fine del programma: ad esempio, ricevette infatti la proposta di diventare una velina di ‘Striscia la Notizia’, un sogno per tante, ma lei rifiutò per realizzare il suo sogno di laurearsi e lavorare come psicologa. Ed è proprio ciò a cui si dedica Mary oggi: oltre ad essere moglie di un commercialista e mamma di un adolescente, Andrea, infatti, esercita la professione di psicoterapeuta.

Mary Patti, l’incredibile trasformazione dopo Non è la Rai e il dettaglio che nessuno conosceva

Durante il suo percorso a Non è la Rai, Mary non ha mai abbandonato gli studi. In un’intervista di qualche anno fa al settimanale DiPiù, confessò di non avere rimpianti riguardo alla rinuncia al mondo dello spettacolo e di divertirsi molto a rivedere i vecchi filmati di quando era nella trasmissione di Boncompagni. La bellissima Mary era sicuramente tra le più talentuose del cast, tanto che le fu affidato uno spazio nel programma col gioco “Indovina il nome della mamma”. C’è un dettaglio degli anni trascorsi da Mary Patti a Non è la Rai che nessuno avrebbe mai immaginato: sapete cosa faceva la bionda protagonista del programma durante le puntate? Lo rivelò lei stessa nell’intervista a DiPiù: “Mi presentavo agli studi palatino con i libri nella borsa e nelle pause preparavo gli esami. Gianni Boncompagni apprezzava il fatto che pensassi anche all’università”. Determinatissima sin da giovane, quindi, la bella Mary.

Come dimostra questa foto dei giorni nostri, ancora oggi Mary Patti è davvero splendida e dai suoi occhi traspare il suo essere felice e soddisfatta della sua vita.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui