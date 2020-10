Matilde Gioli, cambio look sconvolgente: l’attrice di Doc si è mostrata proprio così sul suo profilo Instagram.

Finalmente, è arrivato il grande giorno! Questa sera, 15 ottobre 2020, andrà in onda una nuova puntata di Doc Nelle tue mani, la seguitissima serie tv di Rai Uno ispirata alla vera storia di Pierdante Piccioni. Una serie che, durante il lockdown, ha ottenuto ascolti record, tenendo incollati alla tv milioni di telespettatori. A causa dello scoppio della pandemia, però, le riprese sono state interrotte proprio sul più bello: le ultime puntate della serie, quindi, non sono potute andare in onda. Ma questa sera, finalmente, potremo rivivere le vicende del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. Grande protagonista della fiction è Matilde Gioli, che veste i panni della dottoressa Giulia Giordano. Ebbene, proprio poco prima del ritorno in tv di Doc, Matilde ha sfoggiato un nuovo look. Su Instagram, l’attrice si è mostrata con un taglio completamente diverso da quello con cui siamo abituati a vederla. Curiosi di scoprire cosa ha fatto alla sua chioma? Date un’occhiata.

Matilde Gioli, cambio look sconvolgente: l’attrice di Doc ci dà un taglio

Nella amatissima serie tv Doc è Giulia Giordano, ex fidanzata del dottor Andrea Fanti (Luca Argentero). Matilde Gioli è una delle attrici più amate del nostro Paese e, questa sera, tornerà in tv su Rai Uno proprio nella seguitissima fiction. Ma, oltre che in tv, i fan seguono la Gioli anche sui social, in particolare su Instagram: il suo profilo ufficiale conta ben 254 mila followers. Con i quali, qualche giorno fa, ha condiviso uno scatto molto particolare. Uno scatto in cui si è mostrata con un look decisamente stravolto! Addio capelli lunghi, l’attrice ha scelto un taglio corto, un caschetto, caratterizzato da una frangia cortissima. Un taglio molto particolare, che mette ancora di più in risalto gli splendidi occhi della Gioli. Guardare per credere:

Eh si, una trasformazione davvero notevole, quella di Matilde. Il post, in pochissimo tempo, ha ottenuto una pioggia di likes e commenti, ricchi di complimenti per la splendida attrice. Che ha incantato tutti in questa ‘versione inedita’. Si tratta di un cambio look vero e proprio o, magari, l’attrice ha indossato una parrucca per un nuovo ruolo? Staremo a vedere! Intanto, godiamoci le nuove puntate di Doc. Appuntamento questa sera su Rai 1!