È stata uno dei personaggi più discussi della celebre serie Gomorra: Cristiana Dell’Anna ha interpretato magistralmente la bella Patrizia, ma c’è qualcosa che non sapete del suo incredibile passato.

Bellissima e talentuosa, ha interpretato uno dei personaggi più discussi della serie evento Gomorra: Patrizia è stata amata, odiata, compatita e ammirata, tutto grazie alle capacità interpretative della straordinaria Cristiana Dell’Anna. Di origini Campane, dopo aver conseguito il diploma al liceo classico e aver tentato accontentare i genitori iscrivendosi all’Università di Medicina, ha deciso di inseguire le sue passioni e cercare fortuna nel mondo dello spettacolo. Ha quindi fatto il suo esordio sul piccolo schermo con Un posto al sole, longeva e amatissima serie grazie alla quale ha potuto dimostrare il suo talento. Ha infatti interpretato due personaggi insieme, le gemelle Manuela e Michela. La svolta, però, arriva con la partecipazione a Gomorra, la serie amatissima di cui è finalmente arrivato un annuncio ufficiale, dove Cristiana dell’Anna ha dimostrato di essere un’attrice con la “A” maiuscola e conquistato critica e pubblico: c’è però un incredibile retroscena, nel suo passato, di cui non molti sono a conoscenza. Scopriamo quindi i dettagli.

Cristiana Dell’Anna, l’incredibile passato della “Patrizia” di Gomorra

Amatissima dal pubblico e seguitissima sui social, il suo profilo Instagram conta oltre duecentomila fan che la seguono con passione. Dotata di determinazione e grande forza d’animo, la splendida Cristiana Dell’Anna ha preso una decisione davvero incredibile nel suo passato. Pur di inseguire il suo sogno di diventare attrice, ha raccolto tutto il suo coraggio. Come ha raccontato a Dailynews24, ha fatto le valigie ed è partita per Londra “contro il volere di tutti”. Decisa a farcela con le proprie forze, la bellissima e talentuosa Cristiana Dell’Anna è rimasta in Inghilterra per diversi anni. Ha svolto svariati lavori e ha potuto prendere parte ad un corso su William Shakespeare e frequentare l’Accademia Drama Studio London. Tornata in Italia per partecipare ad Un posto al sole, ha ottenuto il successo e il riconoscimento che merita. Per il suo grande talento e le sue doti interpretative. E voi, eravate a conoscenza dell’incredibile passato di Cristiana Dell’Anna?

Siete anche voi fan della serie “Gomorra” e cosa ne pensate dell’incredibile personaggio di Patrizia?