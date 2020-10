La splendida donna protagonista di questa vecchia pubblicità è oggi una famosa showgirl italiana: riuscite a capire di chi si tratta?

Potrebbe ingannare l’acconciatura e il colore dei capelli, ma il viso dai lineamenti delicati e lo sguardo intenso è rimasto lo stesso. Riuscite a riconoscere la splendida donna in questa vecchia pubblicità, oggi famosa showgirl? Si tratta della bellissima Antonella Elia! La famosa attrice, conduttrice e opinionista che, al momento, stiamo ammirando al GF Vip. La celebre showgirl si sta dimostrando dirompente e schietta come al solito, basti pensare alla domanda imbarazzante che ha rivolto in diretta a due dei concorrenti. Donna di grande cultura e infinita classe, Antonella Elia è molto amata dal pubblico e il suo profilo Instagram ne è la dimostrazione con gli oltre trecentomila follower che vanta. Al momento opinionista del GF Vip, Antonella Elisa è bellissima oggi come lo era quando ha girato questa vecchia pubblicità.

Antonella Elia è la splendida showgirl protagonista di questa vecchia pubblicità

Originaria di Torino, la celebre showgirl ha avuto un’infanzia difficile a causa della perdita prematura sia della madre, mancata quando Antonella Elia aveva appena un anno e mezzo e poi del padre, morto in un incidente. La sua bellezza e la sua determinazione l’hanno trasformata in un volto molto noto dello spettacolo. Il suo esordio artistico avviene con alcuni spettacoli teatrali a cui poi succederà la partecipazione a “La Corrida-Dilettanti allo sbaraglio” che segnerà il suo debutto sul piccolo schermo. Da quel momento, Antonella Elia proseguirà con la sua carriera inarrestabile, che la condurrà a partecipare a L’isola dei Famosi, al Grande Fratello Vip, prima concorrente e poi come opinionista, e a Temptation Island. La bella Antonella Elia, però, vanta anche diversi spot pubblicitari: è proprio lei la splendida showgirl protagonista di questa vecchia pubblicità e di diverse altre. E voi, l’avevate riconosciuta?

La celebre showgirl Antonella Elia si è sempre dimostrata un vulcano di energia. Ma è anche una donna dotata di una profonda sensibilità e la grande empatia.