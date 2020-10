La prova del cuoco, è morta Suor Stella: momento terribile per Antonella Clerici, scossa dalla triste notizia.

Da pochissimo è giunta una notizia terribile che ha scosso tutti gli appassionati del seguitissimo programma La prova del cuoco, purtroppo è venuta a mancare Suor stella. Antonella Clerici ha dato l’annuncio tramite il suo profilo instangram. La francescana si era fatta fin da subito amare dai telespettatori, e nel noto programma di cucina si occupava insieme ad Andrea Mainardi dello spazio intitolato all’epoca ‘Il diavolo e l’acqua santa‘. Non solo, Suor Stella è apparsa anche in altre trasmissioni, la ricordiamo in Mattina in famiglia. Ha sempre avuto una forte passione per la cucina divenendo anche l’autrice di libri di cucina, quali ‘Quel che passa il convento‘ e ‘Il dragoncello e l’acqua santa‘. La notizia della sua morte ha scosso letteralmente tutti i suoi migliaia di fan, ma in particolar modo la conduttrice di quella stagione Antonella Clerici. Quest’ultima ha voluto dire addio alla francescana con un post sul suo profilo instangram.

La prova del cuoco, è morta Suor Stella: il triste addio di Antonella Clerici

La notizia della morte della meravigliosa Suor Stella è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Antonella Clerici che all’epoca conduceva il programma che ha visto la francescana protagonista ha voluto dirle addio tramite un post pubblicato sul suo profilo instangram. “E’ un periodo terribile.. ciao Suor Stella, sei nel tuo paradiso“, ha scritto la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, la nota trasmissione che ha avuto inizio da settembre. Sicuramente un momento molto delicato per Antonella, già scossa dalla perdita di pochi giorni fa.

La Clerici ha voluto così annunciare la morte di Suor Stella, lasciando un messaggio di addio per la francescana. Non solo, anche Andrea Mainardi ha pubblicato un post esprimendo tutto il suo rammarico per la notizia appresa: “Immensa Suor Stella, quante risate, avevi sempre una parola per tutti”. Un drammatico lutto che ha colpito la famiglia de La prova del cuoco e in particolare Antonella Clerici.

