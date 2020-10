In questa foto sul suo profilo Instagram la vediamo bambina insieme alla sua mamma: oggi è un’acclamatissima attrice, l’avete riconosciuta?

Come tutti i personaggi celebri, la protagonista di questo scatto è seguitissima sui social: dato il successo della serie tv in cui abbiamo occasione di ammirarla ormai da qualche mese, non stupisce che la bravissima attrice straniera abbia milioni di follower molto interessati alla sua vita privata e lavorativa. Nell’immagine che abbiamo trovato tra le sue foto e che vi mostriamo qui, la vediamo in braccio alla sua mamma quando era appena una bambina. Bellissima già allora, oggi quella bambina si è trasformata in una ragazza stupenda che sta conquistando tutto il mondo con il suo talento nella recitazione. Avete capito di chi stiamo parlando?

Demet Özdemir, da bellissima bambina a splendida attrice

La protagonista dello scatto è l’attrice turca Demet Özdemir, diventata celebre anche qui in Italia grazie al ruolo di Sanem Aydin nell’amatissima serie tv “DayDreamer – Le Ali del Sogno”. La bravissima interprete ha conservato lo stesso sguardo magnetico e lo stesso naso all’insù di quando era piccola. Gli occhi vispi e profondi rivelavano già allora una personalità capace di catturare l’attenzione. Anche la sua mamma dev’essere una splendida donna e le somiglia davvero tanto. A giudicare dalla lunga e profonda dedica che Demet le ha scritto sotto la foto, tra loro sembra esserci un legame davvero speciale. In attesa dell’intervista di Demet a Verissimo sabato 17, vi mostriamo un altro meraviglioso scatto di questa ragazza che risale però ai giorni nostri: sempre sorridente, come il suo personaggio Sanem, l’attrice conserva lo spirito allegro e curioso di quando era bambina.

A soli 28 anni Demet è un’attrice affermata, ma non tutti sanno che il suo curriculum è pieno di esperienze anche nel campo della moda, del canto e della danza. E voi l’avevate riconosciuta?

