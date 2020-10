Ricordate Antonio Baldes, ballerino della prima edizione di Amici? Ecco com’è oggi, dopo quasi 20 anni.

Forse non tutti lo ricordano. Ma Amici di Maria De Filippi, nella sua prima edizione, aveva un altro nome: Saranno Famosi. Sono passati quasi 20 anni da quella prima, seguitissima, edizione di quello che sarebbe diventato il talent show più amato e longevo della tv. A tronfare fu il cantante Dennis Fantina, ma vi ricordate del ballerino Antonio Baldes? Fu uno dei protagonisti assoluti dell’edizione, grazie al suo talento ma anche alla sua simpatia. Dopo quasi 20 anni, siete curiosi di scoprire come è diventato l’ex ballerino di Saranno Famosi? Ecco alcune foto postate sui social!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Antonio Baldes è stato un ballerino nella prima ediizone di Amici: ecco come è diventato oggi, dopo circa 20 anni

È stato uno dei protagonisti assoluti di Saranno Famosi, la prima edizione di Amici di Maria De Filippi. Era l’anno 2001 quando il napoletano Antonio Baldes incantava i telespettatori con le sue coreografie. Ma oggi, a distanza di quasi 20 anni, come è diventato? Ebbene, diamo un’occhiata ad alcuni scatti postati proprio da lui sul suo profilo ufficiale di Instagram:

Ebbene si, la passione per la danza di Antonio non è affatto finita! Al contrario, il napoletano ha aperto una scuola di danza a Pesaro. Con lui Valentina Simeone, alla quale è felicemente legato da ormai tanti anni. Eccoli insieme in una delle tante foto di coppia condivise su Instagram:

Antonio e Valentina hanno un figlio, al quale sono legatissimi e con cui spesso si mostrano sui social. Nonostante siano passati un bel po’ di anni dall’apparizione a Saranno Famosi, il ballerino posta spesso immagini o video della sua esperienza in tv. Come questo scatto, condiviso su Instagram lo scorso giugno:

Nella foto, Antonio è con i ballerini Marianna Scardi ed Ermanno Rossi, e la cantante Monica Hill. E voi, ricordate il percorso di Antonio e del resto degli allievi della prima classe di Amici? Un vero e proprio tutto nel passato, non trovate? Intanto, Amici 2020 sta per iniziare: i casting per la nuova edizione continuano e , a quanto pare, ci sarà una grande novità per quanto riguarda il blocco degli insegnanti di canto. Noi non vediamo l’ora di scoprire chi formerà la nuova classe di Amici! E voi?