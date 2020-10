Storie Italiane, Eleonora Daniele ‘fa piangere’ Orietta Berti: cos’è successo

Nella puntata odierna di “Storie Italiane”, Eleonora Daniele ha fatto piangere Orietta Berti: ecco cos’è successo

Questa mattina è andata in onda una nuova puntata di Storie Italiane, talk show condotto da Eleonora Daniele su Rai Uno. La conduttrice ogni giorni affronta temi di attualità, di cronaca, di politica, ma anche di gossip. Ogni giorno, inoltre, sono presenti in studio tantissimi ospiti, spesso anche molto illustri. Oggi, ad esempio, la conduttrice ha intervistato Orietta Berti, una delle cantanti più famose della musica italiana. La Berti si è emozionata nello studio di Storie Italiane. Di seguito vi raccontiamo cos’è successo.

Storie italiane, Eleonora Daniele ‘fa piangere’ Orietta Berti

Nella puntata odierna di Storie Italiane è stata ospite Orietta Berti. La cantante ha ripercorso insieme alla conduttrice la sua straordinaria carriera, parlando anche della sua vita privata. Eleonora Daniele ha chiesto alla sua ospite di parlare del marito, Osvaldo Paterlini. L’argomento ha fatto emozionare la Berti, che, visibilmente emozionata, ha dichiarato: “Non può più seguirmi durante i miei viaggi di lavoro. Ha un problema agli occhi per il quale è stato operato diverse volte. Gli danno fastidio i rumori eccessivi e la troppa luce, non può fare viaggi faticosi“. Nei suoi viaggi di lavoro, però, la Berti viene accompagnata dal figlio Otis, frutto dell’amore della coppia.

“All’epoca del mio secondo Sanremo tv e giornali non si comportarono bene con me. Ho sofferto”@OriettaBerti a #storieitaliane con @eleonoradaniele pic.twitter.com/lfW9Dt4b2r — Storie Italiane (@storie_italiane) October 15, 2020

Orietta Berti, parlando del marito, si è emozionata, dichiarando: “Non riesco a non commuovermi quando vedo foto sue” e allora la conduttrice ha esclamato: “L’ho fatta piangere“. La cantante poi ha continuato a parlare del marito, dichiarando: “Osvaldo mi ha sempre rispettata. È stato da subito un grande marito e un padre esemplare. Non l’ho mai sentito con la voce alterata. Non avrei potuto trovare un uomo migliore, il nostro è sempre stato un grande amore.“. Un’intervista davvero emozionante, che ha impreziosito la puntata odierna di Storie italiane.