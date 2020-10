Temptation Island, i cinque momenti della quinta e penultima puntata da rivedere assolutamente; ecco cosa è accaduto ieri sera!

Anche il viaggio dei sentimenti delle ultime coppie sta per concludersi. Temptation Island è giunto alla quinta e penultima puntata, trasmessa ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è accaduto di tutto: un falò di confronto ( andato a buon fine!), un altro che ci ha lasciati con il fiato sospeso. Riviviamo insieme i cinque momenti più belli della quinta puntata di Temptation Island! Piccolo spoiler: ci saranno baci a non finire!

Temptation Island, i cinque momenti più belli della quinta puntata: Alberto e Nunzia, è nato un amore?

1- Francesca e Salvo, lieto fine fu!

Un percorso breve ma intenso, quello di Francesca e Salvo nel docu-reality di Canale 5. La coppia, infatti, è stata l’ultima ad approdare sull’Isola delle tentazioni. Ma, in poco tempo, entrambi si sono messi in discussione, analizzando i problemi del loro rapporto, e cercando di capire cosa fosse davvero giusto fare, al termine dell’esperienza nel programma. Come è finita? Bene, molto bene! Nonostante le incomprensioni, c’è una cosa che unisce Salvo e Francesca, ed è il vero amore.

Dopo un botta e risposta abbastanza acceso al falò di confronto finale, i due non possono fare a meno di abbracciarsi e lasciano la trasmissione insieme. Vi è piaciuto il viaggio nei sentimenti di questa coppia?

2- “Poteva fa la differenza, ha fatto schifo”

Non è stata una puntata facile, quella di ieri, per Carlotta. Il suo fidanzato Nello si è mostrato sempre più vicino alla single Benedetta, con la quale passa tantissimo tempo e alla quale riserva tantissimi complimenti e belle parole. La delusione di Carlotta è forte e perfettamente racchiusa in questo video:

Parole forti quelle di Carlotta, che non si aspettava affatto che il suo compagno facesse un percorso così, all’interno del villaggio. Come finirà tra i due?

3- Solidarietà femminile

Protagonista della puntata di ieri, suo malgrado, è stata Speranza. Già nelle scorse puntate, la vicinanza tra il suo fidanzato Alberto e la single Nunzia si era fatta ‘pericolosa’. Ma, ieri, è successo quello che non doveva succedere: i due hanno trascorso un week end fuori insieme, durante il quale si sono baciati. Immagini che hanno ferito davvero molto Speranza, che non ha potuto trattenere le lacrime, durante il falò. A colpire il pubblico, sono state le parole dolci delle sue compagne di viaggio, in particolare Carlotta, e della conduttrice.

Alessia ha lasciato la sua postazione per avvicinarsi a Speranza e farle sentire tutto il suo appoggio. Quando si dice solidarietà femminile!

4- Alberto e Nunzia, baci senza fine…fino alla fine!

Come abbiamo detto, Alberto e Nunzia si sono lasciati andare a ripetuti baci, durante gli ultimi giorni all’interno della trasmissione. E non solo durante l’uscita in barca, ma anche poco prima del falò di confronto finale con Speranza! Proprio così, prima di recarsi al falò, Alberto va a salutare Nunzia: è a questo punto che i due si abbracciano e baciano, proprio come farebbe una vera e propria coppia. Un momento che ha colpito molto i telespettatori: non era mai accaduto prima, nel programma, di vedere un saluto così ‘affettuoso’ poco prima di un falò di confronto con la propria partner!

Ma i telespettatori, a questo punto, si chiedono: sarà nato un vero sentimento tra Alberto e Nunzia?

5- Il falò di Alberto e Speranza (prima parte!)

Eh si, finalmente è giunto il momento. Per molti, Speranza avrebbe dovuto richiedere il falò di confronto con Alberto già da qualche settimana, ‘impedendogli’ di proseguire la conoscenza con Nunzia. Ma Speranza ha deciso di andare fino in fondo, per avere il quadro completo e le idee chiaro su quello che è stato il suo fidanzato per 16 anni. Un confronto molto acceso, quello tra Alberto e Speranza: lei non nasconde tutta la sua delusione, lui ammette di aver vissuto questa esperienza a pieno, ma senza mai dimenticare la sofferenza della sua fidanzata dall’altra parte. Parole a cui Speranza non crede. La coppia ha rivisto insieme le clip nel villaggio, ma al momento del bacio, la fidanzata preferisce non vedere.

Il falò, però, si è concluso sul più bello. “Alberto tu sei innamorato di Speranza?, chiede la Marcuzzi. Per scoprire come andrà a finire, dovremo attendere l’ultima attesissima puntata! Tutto fa pensare che i due lasceranno il programma separati, ma, si sa, i colpi di scena a Temptation Island sono sempre dietro l’angolo.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di ieri, che lascia immaginare che il gran finale sarà davvero imperdibile. Piccolo cambio di programma: l’ultima puntata di Temptation Island andrà in onda martedì 20 ottobre, e non mercoledì. Non ci ritroveremo, quindi, mercoledì mattina, per commentare insieme l’ultima, attesissima, puntata del nostro reality preferito! Come finirà il falò di confronto tra Speranza e Alberto? E cosa ne sarà di Carlotta e Nello? Stay tuned!