Tu Si Que Vales, Veronica Franco è morta a 19 anni: aveva emozionato tutti con la sua voce, nel corso della prima puntata dello show.

Una notizia che spezza il cuore, quella che è arrivata poco fa. Veronica Franco, una delle concorrenti in gara nella prima puntata di Tu si que vales, è morta a soli 19 anni. In sedie a rotelle sul palco della trasmissione di Maria De Filippi, Veronica aveva emozionato tutti con la sua voce, nella sua personale versione di Hallelujah. Un’esibizione che ha commosso tutti, in particolare Gerry Scotti, che non è riuscito a nascondere le lacrime. Ma era stata anche la storia di Veronica a commuovere giuria e pubblico: la diciannovenne soffriva di leucemia dal 2018 e, dopo varie cure, è rimasta paralizzata dal collo in giù. Ma la malattia non le aveva fatto perdere la sua passione per il canto. Ad annunciare la sua scomparsa attraverso un post pubblicato sui social è stato Vanni Oddera, il biker che porta la mototerapia negli ospedali pediatrici di gran parte dell’Italia: era stato proprio lui ad accompagnarla a Tu si que vales.

Tu Si Que Vales, Veronica Franco è morta a 19 anni: la sua Hallelujah ha commosso tutti

“Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore.” Con queste parole, qualche ora fa, Vanni Oddera annuncia, attraverso Facebook, la scomparsa della giovane Veronica Franco, di soli 19 anni. Il pubblico di Canale 5 l’aveva conosciuta durante la prima puntata di Tu si que vales, in onda lo scorso 12 settembre: Veronica ha emozionato tutti sulle note di Hallelujah. La 19enne combatteva da due anni contro la leucemia, diagnostica nel 2018.

La sua voce e la sua storia hanno toccato il cuore di tutti, durante lo show di Canale 5. “Per me il palco è tutto.”, aveva detto al termine dell’esibizione, con la voce rotta dall’emozione.