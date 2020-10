Il celebre rapper e produttore ha lanciato un drammatico appello: “Morirà di depressione” sono state le sconvolgenti parole che ha usato.

A parlare è il celebre rapper e produttre Frankie hi-nrg, nome d’arte di Francesco Di Gesù e il suo è un appello drammatico: “Morirà di depressione” ha detto. Lo sfogo arriva in merito alla grave situazione creatasi a causa del Coronavirus che da diversi mesi, ormai, tiene in scacco il nostro Paese. I contagi continuano a salire nonostante le misure di sicurezza messe in atto: positivi diversi campioni italiani, che hanno dato l’annuncio proprio ieri. Mentre si susseguono studi e ricerche per cercare un vaccino che possa garantire un ritorno, almeno parziale, alla normalità, la preoccupazione aumenta. Per questo motivo è stato emanato un nuovo Dpcm dal Governo che ha stabilito nuove regole anti-covid molto restrittive. Ogni regione, ovviamente, ha una certa libertà di autonomia e proprio su questo verte il drammatico appello del celebre rapper: “Morirà di depressione”. Scopriamo di dettagli.

Il rapper e produttore Frankie hi-nrg: “Morirà di depressione”

Le misure restrittive messe in atto in Lombardia hanno reintrodotto l’impossibilità di fare visita ai parenti ricoverati all’interno delle Rsa. Il rapper ha spiegato che la suocera, la signora Anna, si trova proprio ospite di una di queste strutture e che “Morirà di depressione” se non le sarà possibile vedere i familiari. Frankie hi-ngr, in un lungo messaggio su twitter, ha lanciato un drammatico appello chiedendo che non venga impedito alle persone di far visita ai loro parenti. Il rapper ha spiegato che il rischio di contagio, nel suo caso, era bassissimo poiché la donna rimaneva all’interno della Rsa e lui e la moglie la potevano salutare e vedere dietro un vetro. “Per me non è un problema stare al freddo” ha aggiunto, cercando di far capire quanto importanti siano questi momenti per le persone che si trovano sole in queste strutture. La paura del rapper, e di molti altri come lui, è che la depressione possa uccidere chi si ritrova solo.

Un messaggio importante che rivela tutta la sofferenza che il Coronavirus sta causando.