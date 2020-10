In tutte le sue numerose foto su Instagram, Chiara Nasti mostra un Lato B da togliere il fiato: ma qual è il suo segreto? Ce lo ha svelato!

Chiara Nasti è una delle influencer più amate che il mondo di Instagram ci offre. Giovanissima, ma con un seguito clamoroso, la napoletana non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le accade. Non soltanto, infatti, è solita condividere scatti fotografici incantevoli, ma è anche solita intrattenere il suo pubblico con tutto ciò che riguarda la sua vita e le sue giornate. Lo ha fatto anche qualche tempo fa, sapete? Quando, con indosso un completino sportivo da togliere il fiato e che risalta la sua bellezza, non potuto fare a meno di mostrare il suo allenamento quotidiano. Con tutte le forme al posto giusto ed un Lato B da togliere il fiato, la bellezza di Chiara Nasti è davvero al top. Ecco, ma qual è il suo ‘segreto’? A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata.

Chiara Nasti, Lato B da togliere il fiato: finalmente svela il suo ‘segreto’

Risalgono a pochissimo tempo queste Instagram Stories che Chiara Nasti ha condiviso sul suo canale social ufficiale. E che, soprattutto, ci svelano il suo segreto di bellezza e che cosa fa per avere un Lato B da urlo. Certo, è vero: l’estate è appena finita. Ma che ne dite se magari iniziamo a prepararci per la prova costume del 2021? State facendo ‘si’ con la testa? Bene, allacciate le cinture! E cerchiamo di capire cosa fa Chiara Nasti per avere un Lato B da togliere il fiato!

Primo esercizio: è il classico squat. Già in altri nostri precedenti articoli riguardanti l’allenamento vi abbiamo parlato abbondantemente di questo esercizio. Lo svolgimento, lo sappiamo, è davvero semplicissimo, ma ciò che conta di più è che è super efficace per i vostri glutei ed anche per i vostri quadricipiti. In questo caso, Chiara Nasti utilizza dei pesetti per rendere l’esercizio più ‘tosto’, ma, se volete, voi potete farne anche a meno;

è il classico squat. Già in altri nostri precedenti articoli riguardanti l’allenamento vi abbiamo parlato abbondantemente di questo esercizio. Lo svolgimento, lo sappiamo, è davvero semplicissimo, ma ciò che conta di più è che è super efficace per i vostri glutei ed anche per i vostri quadricipiti. In questo caso, Chiara Nasti utilizza dei pesetti per rendere l’esercizio più ‘tosto’, ma, se volete, voi potete farne anche a meno; Secondo esercizio: è sempre uno squat, ma c’è un però. Da come potete vedere, infatti, dal video riproposto in alto, c’è una piccola variante. Una volta svolto lo squat e, quindi, ritornate nella posizione eretta, fate un piccolo salto ed incrociate le vostre gambe una volta davanti a voi ed un’altra, dopo aver fatto un altro piccolo squat con rispettivo salto, indietro di voi;

è sempre uno squat, ma c’è un però. Da come potete vedere, infatti, dal video riproposto in alto, c’è una piccola variante. Una volta svolto lo squat e, quindi, ritornate nella posizione eretta, fate un piccolo salto ed incrociate le vostre gambe una volta davanti a voi ed un’altra, dopo aver fatto un altro piccolo squat con rispettivo salto, indietro di voi; Terzo esercizio: è chiamato ‘dip sedia’. La modalità di svolgimento, tra l’altro, ve l’abbiamo spiegata anche in un nostro recentissimo articolo. Quando, come ricorderete senza alcun dubbio, vi abbiamo parlato dell’allenamento della parte superiore del vostro svolta da Elga Enardu;

è chiamato ‘dip sedia’. La modalità di svolgimento, tra l’altro, ve l’abbiamo spiegata anche in un nostro recentissimo articolo. Quando, come ricorderete senza alcun dubbio, vi abbiamo parlato dell’allenamento della parte superiore del vostro svolta da Elga Enardu; Quarto esercizio: è denominato lo ‘squat bulgaro’. Uno dei classici esercizi preferiti da Mercedesz Henger, quindi. Come si svolge? Beh, l’esecuzione è davvero semplice. Non bisogna fare altro, infatti, che appoggiare un piede su un rialzo posto dietro di voi (può essere una panca, una sediao step), posizionare l’altra gamba ben piantata a terra ed eseguire un classico affondo.

Volete avere un Lato B come quello di Chiara Nasti? Non vi resta fare altro che eseguire questi quattro semplici ed efficacissimi esercizi. I risultati, vi assicuriamo, sono super garantiti.

