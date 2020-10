Covid-19, Fabrizio Corona positivo: la notizia in un video su Instagram

Anche Fabrizio Corona nella lista dei contagiati dal Covid: dopo la nuova sentenza del tribunale, l’annuncio social dell’ex re del gossip.

Fabrizio Corona nella bufera: dopo la recente sentenza del tribunale di sorveglianza di Milano che ha stabilito per lui un prolungamento di 9 mesi di condanna, arriva un’altra legnata che riguarda stavolta la sua salute. Tramite una storia postata sul suo profilo Instagram, Corona ha fatto sapere di essere positivo al Covid-19: ha raccontato di avere avuto per tre giorni la febbre a 39 gradi, ma che ora sembra sentirsi meglio. L’ex re dei paparazzi ha voluto avvertire tutte le persone con cui è stato in contatto in questi ultimi giorni, come ad esempio i giornalisti in tribunale. Vediamo quali sono state di preciso le parole di Fabrizio Corona nel video.

Fabrizio Corona contagiato dal Covid: le sue parole su Instagram

Alla luce delle sue ultime vicende in tribunale, Fabrizio Corona appare nel video molto arrabbiato e, per quanto riguarda il contagio, comprensibilmente abbattuto. “Sono parecchi giorni che non parlo sui social, circa tre. Sono inca***to nero, per tutta una serie di ragioni. Non posso parlare perché sennò combinerei solo disastri. Però purtroppo sono risultato positivo, ho il Coronavirus. Lo comunico soprattutto per le persone che sono venute in contatto con me in questi giorni, in tribunale, giornalisti, persone esterne. In modo che anche loro possano fare il tampone ed evitare altri contagi. Farò dieci giorni di quarantena, li sto facendo già da ieri. Settimana prossima rifarò il tampone. Ma non starò zitto, parlerò”, dice Corona citando poi anche i suoi avvocati. “Mi spiace per le famiglie dei miei avvocati, soprattutto per l’avv. Chiesa che ha una situazione a casa molto particolare”, ha aggiunto l’ex marito di Nina Moric. “Ma io non sono mai morto, neanche di fronte a cose peggiori”, conclude infine Corona.

Circa quanto stabilito dal tribunale, Corona dovrà scontare di nuovo il periodo che aveva trascorso in affidamento terapeutico tra febbraio e novembre del 2018 in quanto, secondo la procura, l’affidamento terapeutico concesso alla luce della sua dipendenza va revocato per le violazioni commesse dal detenuto in quei mesi.

