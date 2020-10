Doc-Nelle Tue Mani, anticipazioni puntata del 22 Ottobre: cosa accadrà? Sembrerebbe che Andrea Fanti sia arrivato ad un punto di svolta.

Finalmente l’attesa è terminata. Proprio ieri, Giovedì 15 Ottobre, è iniziata la messa in onda degli ultimi quattro episodio di Doc-Nelle Tue Mani. Sappiamo benissimo che la serie televisiva, basata sulla storia del dottor Pierdante Piccioni, è stata trasmessa nei mesi scorsi. E sin da subito ha riscosso un successo davvero assoluto. Tanto da ottenere, puntata dopo puntata, dei picchi di ascolto più che assoluti. Purtroppo, però, il suo amato pubblico non è affatto riuscito a vedere la fine di tutti gli episodi. Proprio perché, a causa dell’emergenza Coronavirus, Luca Argentero e company non erano riusciti a girare gli ultimi quattro. Il suo pubblico, quindi, è rimasto in ‘stand by’ fino al 15 Ottobre. Un’attesa sofferente, c’è da ammetterlo. Ma che è completamente svanita con i numerosi colpi di scena avvenuti nel corso della ‘prima puntata’ dopo lo stop. La domanda sorge spontanea: cosa accadrà nella puntata di Doc del 22 Ottobre?

Doc-Nelle tue Mani, anticipazioni del 22 Ottobre: colpo di scena in arrivo

Se la prima puntata di Doc-Nelle tue Mani dopo il clamoroso stop dei mesi scorsi è stata imperdibile, vi assicuriamo, quella del 22 Ottobre sarà davvero il ‘top’. Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni, sembrerebbe che Andrea Fanti continuerà ad indagare su tutto quanto è accaduto poco prima che lo sparo sconvolgesse letteralmente la sua vita, cancellando, come ben sapete, gli ultimi 12 anni della sua vita. E che arriverà seriamente ad un punto di svolta. Nel primo episodio che andrà in onda Giovedì prossimo, infatti, assisteremo alla continua ricerca del dottore di far riemergere la verità. Fino a quando, arriverà a trovare un fascicolo che parla della morte di un paziente dettata da un errore medico. Sarà proprio da questo, infatti, che il buon Fanti deciderà di partire per ricostruire gli istanti prima dello sparo. Ad avere la ‘peggio’ in questa ricerca di Andrea, però, è Marco Sordoni. È proprio lui, infatti, che ha determinato la morte del paziente. E che, per paura di essere scoperto, deciderà di rifiutare la richiesta di aiuto di Andrea Fanti. Anche perché Sordoni sa benissimo che, qualora si venisse a sapere la verità, lui verrà immediatamente radiato dagli Ordini dei Medici. Ma non solo succederà questo, state tranquilli. Ovviamente, questo sarà il fulcro della puntata. Ma attorno a questo, ce ne saranno tante altre.

Insomma, abbiamo ragione a dirvi che la puntata di Doc del 22 Ottobre sarà davvero imperdibile? Per noi, ha tutte le carte in regola per esserlo. E non vediamo l’ora di assistere a questa puntata incredibile. Voi?

