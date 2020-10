Elettra Lamborghini, incredibile ‘addio’: è accaduto subito dopo le nozze

Elettra Lamborghini ha sorpreso tutti annunciando il suo addio ad una delle sue più grandi passioni. E’ accaduto subito dopo il matrimonio.

La bella ereditiera non smette mai di stupire: sul suo account Instagram, Elettra Lamborghini ha condiviso una storia in cui annuncia con un video di dire addio a qualcosa che fino a poco tempo fa amava profondamente. Stiamo parlando dei suoi tatuaggi, uno dei tratti distintivi della cantante che ne possiede un numero davvero notevole. In verità, è già da qualche mese che Elettra prova a rimuoverli mediante svariati trattamenti, ma senza riuscirci. Di certo, è intenzionata a farlo: pare infatti che in questa fase della sua vita le appaiano ‘inutili’. Lei che è sempre seguitissima sui social, si è consultata con i suoi fan e, dietro consiglio di alcuni di loro, ieri si è sottoposta alla prima seduta di laser.

Elettra Lamborghini, quali sono i tatuaggi a cui vuole dire ‘addio’

Tra tutti i tatuaggi che ha, sono due in particolare quelli che Elettra oggi ritiene ‘inutili’. Uno rappresenta un pesce colorato con la scritta Karack, nome di un cavallo da corsa che aveva in passato, l’altro è dedicato invece a Dagda, un cavallo non molto tranquillo che anni le ha fatto avere il terrore di cavalcare. Seguendo quindi il consiglio di un’amica, la Lamborghini si è rivolta ad una struttura di Milano, la Laser Clinic, dove ha provato un trattamento innovativo. Stavolta sembra funzionare davvero perché alcune parti di inchiostro sono già state eliminate fin dalla prima seduta.

Come si legge nella storia postata su Instagram, Elettra ha consigliato ai suoi follower di pensarci bene prima di decidere di farsi un tatuaggio, perché spesso capita di pentirsi e tornare indietro può essere più complicato del previsto.

