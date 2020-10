Elisa Isoardi, spiacevole imprevisto per la conduttrice a pochissime ore da una nuova puntata di ‘Ballando con le Stelle’: si mostra così.

A distanza di pochissimi mesi dal suo addio definitivo a ‘La prova del Cuoco’, Elisa Isordi ritorna ad essere la regina indiscussa di Rai Uno. Seppure in una veste completamente nuova rispetto a quella in cui siamo stati abituati a vederla, la conduttrice continua a conquistare l’amato pubblico italiano a ‘Ballando con le Stelle’. Un percorso che, nonostante sia iniziato da poco più di un mese, è stato davvero fenomenale. In coppia con Raimondo Todaro, infatti, la bellissima Isoardi si è dimostrata una delle regine indiscusse di questa nuova edizione del famosissimo ed apprezzatissimo programma di Milly Carlucci. Certo, il suo percorso sembrerebbe non essere affatto ‘fortunato’. Non soltanto, infatti, soltanto per una serata è stata costretta a ballare da sola data l’assenza del suo compagno di viaggio, ma ha anche subito diversi ‘infortuni’. L’ultimo, ad esempio, è accaduto poco tempo fa. A poche ore di distanza dalla nuova puntata di Ballando, infatti, Elisa Isoardi è stata la protagonista di un altro spiacevole episodio. Cos’è successo?

Elisa Isoardi, episodio spiacevole a poche ore da Ballando: cos’è successo

Mancano pochissime ore alla nuova puntata di ‘Ballando con le Stelle’, eppure Elisa Isoardi è stata la protagonista di un altro spiacevole episodio. Ancora prima dell’operazione per appendicite di Raimondo Todaro, lo sappiamo benissimo, l’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’ è stata ‘vittima’ di un piccolo inconveniente che, come raccontato in un nostro recente articolo, l’ha costretta a recarsi in ospedale. Ed anche qualche giorno fa, come mostrato anche sul suo canale social ufficiale, ha vissuto un altro piccolo incidente. Nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che sembrerebbe proprio che non ci sia pace per la bellissima conduttrice. Anche pochissime ore fa, ad esempio, la bellissima Elisa ha voluto mostrare le immagini di un triste episodio accadutole qualche ora prima della nuova puntata di Ballando. Ovviamente, vi vogliamo rassicurare, non le è successo affatto nulla di grave. Fatto sta che l’ex colonna portante de La Prova del Cuoco, proprio per questo triste episodio, la Isoardi ha dovuto iniziare delle sedute di fisioterapia. Ma cos’è successo esattamente? Ecco. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che Elisa abbia il classico ‘tendine di Achille’. Insomma, nulla di grave, ve l’avevamo detto. Fatto sta che, a pochissime ore, dalla sua esibizione questo può essere davvero un episodio davvero spiacevole.

Un episodio davvero spiacevole, ma che, senza dubbio, non comprometterà affatto la sua esibizione. Non vediamo l’ora di vederla, voi?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui