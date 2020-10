Alba Parietti ha dedicato delle parole da brividi a suo figlio Francesco Oppini, concorrente del GF Vip: la tragedia del mese di Ottobre, i dettagli.

Francesco Oppini è uno dei concorrenti del GF Vip, che andrà in onda stasera con una nuova puntata. Sua madre, la celebre Alba Parietti ha pubblicato un messaggio emozionante in suo onore sul suo profilo Instagram. Solo qualche giorno fa la celebre showgirl era stata protagonista di un tragico lutto che l’ha segnata profondamente e, dalle sue parole, pare che il mese di Ottobre sia davvero “maledetto”. Alba Parietti dedica oggi un messaggio speciale a suo figlio, Francesco Oppini: “Troppe perdite insostenibili” esordisce, continuando con parole da brividi. La showgirl ha postato uno scatto del giovane a cui ha allegato una lunga didascalia. “Il mese di Ottobre è una tragedia ogni anno” inizia, spiegando che è sempre in questo mese che sono accaduti gli aventi più drammatici per la loro famiglia.

Alba Parietti dedica un emozionante messaggio a Francesco Oppini

Il giovane è uno dei concorrenti del GF Vip, amatissimo dal pubblico e dal comportamento esemplare. Alba Parietti, la celebre madre, ha scritto un lungo messaggio pieno di emozione dedicato a lui e a ciò che ha affrontato. La showgirl ha citato Luana, la fidanzata di Francesco Oppini morta in un drammatico incidente e la nonna, venuta a mancare anche lei nel “tragico” mese di Ottobre. “In pochi giorni si concentrano i più grandi dolori di tutta una vita” ha scritto Alba Parietti. Ricordi dolorosi, mancanze insostenibili che hanno segnato la vita di Francesco Oppini. La celebre showgirl accenna anche alla lite avvenuta tra il figlio e l’influencer Tommaso Zorzi, spiegando che “ognuno ha i suoi fantasmi” e che l’unico modo di sopravvivere in certe situazione è mettere da parte se stessi e pensare agli altri. “I veri dolori ve li portate nell’anima” scrive Alba Parietti riguardo a Francesco Oppini e a quanto accaduto.

Un messaggio pieno di verità ed emozione, quello di Alba Parietti per suo figlio.