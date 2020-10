GF Vip, Franceska Pepe assente in studio: colpo di scena a inizio puntata; ecco cosa è accaduto all’ex concorrente.

Questa sera, venerdì 16 ottobre, è in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata in cui, è chiaro sin dai primi minuti, accadrà di tutto. A partire da nuovi ingressi nella casa, che porteranno scompiglio nelle dinamiche del reality. Ma proprio all’inizio della puntata, è arrivato il primo colpo di scena. Franceska Pepe, una delle concorrenti più amate di questa edizione, non è presente in studio. Il motivo? Lo ha rivelato Alfonso Signorini, proprio all’inizio della puntata. Ecco cosa è successo.

GF Vip, Franceska Pepe assente in studio: il motivo non lo immaginereste mai

Non è una bella notizia, questa, per i fan di Franceska Pepe. Nonostante sia stata eliminata dal televoto, la concorrente è, ancora oggi, molto amata da casa. Sui social, i fan impazziscono per le sue battute! Battute di cui, questa sera, il pubblico dovrà fare a meno. Franceska, infatti, non è presente nello studio del Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo è stato il conduttore Alfonso Signorini, proprio a inizio puntata. “Non vedo Franceska con la Kappa che purtroppo questa sera, per la gioia di Pupo, è assente“. Signorini fa riferimento al fatto che, nella scorsa puntata, Pupo ha ammesso di non avere particolare simpatia, che ha definito ‘fastidiosa’. Ma per quale motivo Franceska non è in studio? Il motivo è stato svelato da Alfonso: “Questa sera non è qua con noi, è assente giustificata con tanto di certificato perché ha il mal di schiena. La salutiamo, ciao Franceska un bacio!”

Ma nonostante la mancanza di Franceska e delle sue provocazioni, la puntata è iniziata col botto! A scontrarsi, dopo pochi minuti dall’inizio della puntata, sono stati Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta: tra le due volano parole davvero fortissime. Se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle! E voi, state seguendo la puntata?