GF Vip, volano le sedie: è lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Stasera tornerà in onda il GF Vip, ma la tensione in casa è alta: volano le sedie, è lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

Continuano le tensioni all’interno della casa del GF Vip, nonostante l’annuncio dei possibili sei nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. La redazione ha fatto avere ai concorrenti del vino e li ha invitati ad organizzare una “festa”. Tommaso Zorzi, amatissimo e chiacchieratissimo inquilino risultato tra i preferiti del pubblico, ha approfittato della situazione per organizzare uno scherzo. Senza mettere al corrente nessuno dei presenti, ha esordito fingendo di confessare a Maria Teresa Ruta e Elisabetta Gregoraci di essersi innamorato di Francesco Oppini. Poco dopo, mentre la maggior parte dei concorrenti del GF Vip era seduto a tavola, l’influencer milanese ha fatto la sua dichiarazione al diretto interessato. Francesco Oppini, che ricordiamo essere fidanzato con la dolce Cristina, non ha creduto subito a Tommaso Zorzi poiché, come ha spesso ripetuto: “Non sei lucido in questo momento”. Quello che era iniziato come un momento idilliaco e pieno di risate, ha preso una brutta piega.

GF Vip, lo scherzo di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

A rendersi involontariamente complici di Tommaso Zorzi sono state Elisabetta Gregoraci e Maria Teresa Ruta. Entrambe hanno, ovviamente, confermato che l’influencer aveva riferito la stessa cosa a loro. Francesco Oppini, che inizialmente ha riso con gli altri pensando ad uno scherzo, si è poi adombrato quando l’influencer ha finto di offendersi. Tra i due è scoppiata una lite in cui il figlio di Alba Parietti ha spiegato che certi scherzi non sono divertenti. “Sono una persona sensibile, mi imbarazzo” ha detto Francesco Oppini. “Hai fatto una pessima figura” insiste l’inflcuencer. Il mattino seguente i due hanno cercato di chiarirsi, ma ne è scaturito un altro confronto in cui Tommaso Zorzi ha accusato Francesco Oppini di non saper stare al gioco. “Lo stai facendo per strategia” ha risposto il figlio di Alba Parietti alla serie di accuse che gli sono state rivolte. Non ci resta che aspettare questa sera per scoprire se i due si sono chiariti e hanno fatto pace.

E voi, seguirete la puntata di stasera del GF Vip?