GF Vip, vi siete mai chiesti quanti anni ha Matilde Brandi? La sua carriera è iniziata da piccolissima, ma non indovinereste mai la sua età.

È trascorso poco più di un mese dall’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip, eppure Matilde Brandi è una delle concorrenti che, sin dalla sua prima passerella su Canale 5, ha conquistato l’interesse di tutti. Da una bellezza inesauribile, sappiamo benissimo che la romana decanta di una carriera davvero incredibile. Moglie e mamma a tempo piani, la bellissima Brandi ha iniziato la sua carriera tantissimi anni fa. E, soprattutto, ha ricoperto diversi ruoli. Da coreografa e ballerino a cantante ed imitatrice, Matilde Brandi può dirsi di essere un’artista a trecentosessanta gradi. La domanda che, però, adesso vi facciamo è un’altra: siete curiosi di sapere quanti anni ha? Su di lei, come dicevamo precedentemente, sappiamo davvero tutti. A partire, quindi, da suo marito, il suo ex e tanto altro ancora. Siete, però, curiosi di sapere con precisione la sua età? Vi sveleremo ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, non sareste mai capaci di indovinarla.

GF Vip, quanti anni ha Matilde Brandi? Non ve lo aspettereste

Sempre pronta a divertirsi, a divertire e con un carattere, anche se quando c’è bisogno di far sentire, la romana non perde occasione di farla sentire chiaramente, Matilde Brandi è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip che ha saputo catturare l’attenzione di tutto il pubblico italiano. Non soltanto perché, come dicevamo precedentemente, la romana si è dimostrata una vera e propria leader all’interno della casa più spiata d’Italia, ma anche perché, dal punto di vista lavorativo, la Brandi decanta di una carriera davvero incredibile. Certo, attualmente, la concorrente del famoso reality di Canale 5 ha deciso di ritirarsi dalle scene. E, soprattutto, di dedicarsi anima e corpo alle sue due gemelle. Nel passato, però, sappiamo benissimo che la romana decanta di un curriculum molto, ma molto ricco. La domanda, però, sorge spontanea: quanti anni ha Matilde Brandi? D’altra parte, la bellezza della romana è davvero incredibile, ma siete curiosi di sapere la sua età precisa? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che resterete senza parole. E, soprattutto, se non fossimo stati noi a dirvelo, penserete che non sareste stati mai capaci ad indovinarla. Bando alle ciance, quanti anni ha? Ecco. Matilde Brandi è nata a Roma il 27 Febbraio del 1969. Quindi, se la matematica non è un’opinione, la romana ha 51 anni.

Vi sareste mai immaginati che Matilde Brandi avesse poco più di cinquanta anni? Noi decisamente no! Anche perché, diciamocela tutta, l’ex concorrente del GF Vip ne dimostra molti, ma molti di meno. Siete d’accordo?

