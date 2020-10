GF Vip, Myriam Catania non riesce affatto a trattenere le sue lacrime: il momento è emozionante e l’attrice si commuove, cos’è successo.

Una decima puntata del Grande Fratello Vip tanto ricca di colpi di scena e di domande ‘imbarazzanti’ quanto intensa e, soprattutto, piena di momenti emozionanti. Lo sa bene la bellissima Myriam Catania. Che, nel bel mezzo della diretta, non ha affatto saputo trattenere le lacrime. Così come tutti gli altri appuntamenti precedenti, anche questo andato in onda il 16 Ottobre è stato letteralmente imperdibile. E, come sempre, ricco dei racconti dei singoli concorrenti più che incredibili. Racconti che, diciamoci la verità, hanno lasciato tutti senza parole. E, soprattutto, hanno fatto emozionare tutti. In primis, la giovanissima attrice romana. Ecco, ma cos’è successo esattamente? E perché, quindi, nel bel mezzo della diretta, la telecamera ha inquadrato la bellissima Myriam Catania in preda alle lacrime? Siete curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, Myriam Catania in lacrime: cos’è successo

Seppure sia uscita dalla casa del Grande Fratello Vip soltanto pochissimi giorni fa, Myriam Catania non perde occasione di poter seguire molto più da vicino le avventure dei suoi ex compagni di viaggio. Lo ha fatto, ad esempio, anche nel corso della decima puntata, quella andata in onda il 16 Ottobre. Ed è stata, tra l’altro, la protagonista di un momento davvero emozionante. Mentre, infatti, Adua Del Vesco è stata chiamata nella mistery room da Alfonso Signorini per farle raccontare la sua drammatica storia, Myriam Catania non è affatto riuscita a trattenere le lacrime. L’attrice siciliana, infatti, ha raccontato di aver subito uno stupro alla sola età di 12 anni. E di aver tenuto questo ‘segreto’ per sé per tantissimo tempo. Soltanto un paio di anni fa circa, infatti, la Del Vesco è riuscita a raccontare questo storia più che drammatica a sua madre. Insomma, un racconto davvero choc. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti senza parole. In primis, Myriam Catania.

Un momento davvero emozionante, c’è da ammetterlo. E che, senza alcun dubbio, avrà fatto commuovere ed emozionare tutti.

