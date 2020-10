Nel corso della decima diretta del GF Vip è avvenuto un acceso scontro: tra le due donne sono volate delle parole davvero durissime.

È trascorso poco più di un mese dall’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip, eppure possiamo dire che siamo entrati nel vero e proprio vivo del gioco già da diverse settimane. Sin da subito, c’è da ammetterlo, sono iniziati i primi gruppetti e le prime amicizie, ma non sono affatto mancati gli scontri ed, ovviamente, i litigi. Pensate, uno scontro acceso è avvenuto anche nel corso della decima diretta del GF Vip. Anche Venerdì 16 Ottobre, infatti, è andata in onda una nuova puntata. E, come al solito, ci ha regalato dei grandissimi colpi di scena. Non soltanto perché, come annunciato da Alfonso Signorini ad inizio puntato, Franceska Pepe, per la prima volta dopo la sua eliminazione, è stata assente, ma anche perché si è verificato uno scontro tra due donne ‘alfa’ del reality. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, scontro acceso in diretta: cos’è successo tra due donne

Così come in tutti gli altri appuntamenti precedenti, anche nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip non sono affatto mancati i litigi. Non facciamo riferimento, sia chiaro, soltanto a Guenda Goria contro tutti, ma anche ad un acceso scontro tra due donne ‘alfa’ del reality. Stiamo parlando, infatti, di Antonella Elia e Matilde Brandi. Entrambe, lo sappiamo benissimo, sono due donne che non le mandano certo a dire. Ed è accaduto anche nel corso della decima puntata. La ballerina romana, come raccontato anche in un nostro recente articolo, è tanto pacata quanto ‘agguerrita’. Insomma, è la classica tipa che quando ‘le parte l’embolo’, non si trattiene affatto. È proprio per questo motivo che, subito dopo una sfuriata contro Maria Teresa Ruta e sua figlia, Antonella Elia è intervenuta. ‘Io sto dalla parte di Guenda’, ha iniziato a dire l’opinionista del Gf. E, poi, appena resasi conto che la Brandi era pronta a rispondere, ha continuato: ‘Non fare la coatta, tranquillizzati!’

‘Non fare la coatta’, ha detto Antonella Elia a Matilde Brandi in questo scontro accesso. Come contro risposta, la romana ha detto: ‘Almeno sono vera’.

