Nel corso della decima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha fatto una domanda ‘particolare’ a Pierpaolo: la risposta è ‘rovente’.

Anche per questo nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono rivelati i protagonisti indiscussi. Sappiamo benissimo che, sin dal loro ingresso nella casa più spiata d’Italia, tra i due si è instaurato un rapporto davvero speciale. Certo, magari l’ex velino di Striscia la Notizia vorrebbe qualcosa in più dall’ex moglie di Flavio Briatore, ma, fino a questo momento, si tratta soltanto di una semplice amicizia. Certo, la conduttrice calabrese è stata chiara fin dal primo momento. Eppure, tutto il pubblico italiano vorrebbe che fosse proprio questa la prima coppia di questa quinta edizione. È proprio per questo motivo che, nel corso della decima puntata, Alfonso Signorini ha voluto metterli ‘face to face’. E, soprattutto, fare al bel Pretelli una domanda ‘bollente’. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, la domanda ‘bollente’ di Signorini a Pretelli: cos’è successo in diretta

Non sono mancati gli scontri accesi, ma anche le domande ‘bollenti’ nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip. Facciamo riferimento, infatti, alla richiesta che Alfonso Signorini, nel corso di un confronto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, ha voluto rivolgere all’ex velino di Striscia la Notizia in diretta televisiva. Se da una parte, infatti, la conduttrice calabrese ha rivelato di avere qualcuno che l’aspetta e che la pensa a casa, dall’altra il bellissimo Pretelli non perde occasione di poterle dimostrare il suo forte interesse. È proprio per questo motivo che, nel corso dell’ultima diretta, il padrone di casa ha deciso di metterli a confronto. Ed è proprio in quest’occasione che si è lasciato andare ad una vera e propria domanda ‘bollente’ all’ex velino di Striscia. ‘Dove ti piacerebbe fare l’amore per la prima volta con Elisabetta?’, ha chiesto Alfonso Signorini a Pretelli. Altrettanto rovente è stata la risposta di Pierpaolo.

‘Ovunque’, questa è la risposta ‘rovente’ che Pierpaolo ha dato alla risposta precisa e puntuale di Alfonso Signorini.

