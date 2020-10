Guenda Goria, sapete chi è il suo ex compagno? E’ un noto imprenditore molto più grande di lei, ecco i dettagli sulla loro relazione.

Guenda Goria è una delle più grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Figlia del giornalista Amedeo Goria e di Maria Teresa Ruta, è entrata nella casa più spiata d’Italia insieme alla mamma. Le due inizialmente erano un unico concorrente, ma dopo qualche settimana sono state ‘divise’ dal GF e ora giocano in maniera indipendente. Bella, solare e intelligente, Guenda sta conquistando il pubblico e i suoi coinquilini con le sue doti e le sue qualità, anche se non sono mancate tensioni e momenti di fragilità per lei. La Goria, infatti, ha emozionato tutti durante il suo incontro con il padre e poi ha avuto qualche discussione in casa, tanto che questa settimana è finita in nomination con il maggior numero di voti. Oltre ad avere una forte personalità, Guenda è anche una bellissima donna. Prima di entrare in casa si è definita single, ma fino a poco tempo fa l’attrice aveva una relazione che è durata ben 14 anni con un noto imprenditore molto più grande di lei. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta?

Guenda Goria, sapete chi è il suo ex compagno? Si chiama Stefano Rotondo ed è molto più grande di lei

Guenda Goria è entrata al Grande Fratello Vip da single, tanto che Alfonso Signorini ha scherzato più volte con lei sul fatto che potesse trovare l’amore all’interno della casa. La figlia di Maria Teresa Ruta, però, è reduce da una lunga relazione, cominciata quando lei aveva solo 16 anni. Sì, avete capito bene, una storia durata ben 14 anni. Sapete chi è l’ex compagno di Guenda? Si chiama Stefano Rotondo ed è un imprenditore di origini salernitane. Di lui non si sa molto, perché vive lontano dai riflettori. Ha un profilo Instagram e uno Facebook che però non aggiorna spesso. Quello che sappiamo è che lavora come amministratore delegato di un noto negozio di abbigliamento milanese e si occupa anche di web marketing. Rotondo ha origini salernitane e dovrebbe essere nato nel 1968, almeno stando a una foto pubblicata da Guenda su Instagram risalente al 2018, nella quale Stefano festeggia i suoi 50 anni.

I due si sono conosciuti durante una vacanza in Kenya quando la Goria aveva solo 16 anni, mentre lui ne aveva 36. Il loro amore è nato così ed è durato per 14 anni. L’ultima loro foto di coppia pubblicata su Instagram risale al gennaio del 2019 e contiene una dolce dedica della Goria.

Non conosciamo con esattezza le cause che hanno portato alla separazione Guenda e Stefano Rotondo, ma di certo possiamo affermare che la loro storia sia stata molto importante per entrambi. Ora, però, la Goria è single e il pubblico non vede l’ora di vederla di nuovo innamorata, magari proprio con qualcuno conosciuto nella casa del GF Vip. Che ne pensate?