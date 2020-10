Giusy Morabito è la mamma di Adua Del Vesco, concorrente del GF VIP: ecco tutto quello che sappiamo sulla signora, madre della nota attrice.

Adua Del Vesco, nome d’arte di Rosalinda Cannavò, è una delle concorrenti del GF VIP più chiacchierate in questo 2020: la giovane attrice di famosissime serie tv, è piombata su Canale 5 nella casa più chiacchierata d’Italia. Ha regalato tanti colpi di scena rivelando dettagli privati della sua vita, del suo periodo buio vissuto quando ha lottato contro depressione ed anoressia. Ha lasciato tutti senza parole quando ha svelato che la sua storia con Massimiliano Morra non c’è mai stata. Invece, vogliamo parlare dei suoi ‘baci hot’ con Dayane Mello? Le due concorrenti hanno stretto una grandiosa amicizia. Ma non tutti conoscono le sue origini: sapete chi è la sua mamma? E’ impossibile non notare la somiglianza.

GF VIP, chi è la mamma di Adua Del Vesco: curiosità su Giusy Morabito

Sulla mamma di Adua Del Vesco si hanno davvero poche informazioni, essendo la signora molto riservata. Sui canali social, Instagram e Facebook, si chiama Giusy Morabito. La famiglia Cannavò è molto unita: nel canale IG, mamma Giusy infatti ha solo foto di sé con le sue figlie, con suo marito e dimostra amore ed affetto verso loro.

Vive a Zaffaria, in Sicilia, si legge sul suo canale Facebook ed è sposata con Giovanni Cannavò, papà di Adua e Francesca. Proprio grazie ai social mostra quanto sia la prima sostenitrice della sua gieffina: con post e messaggi chiede ad amici e fan di votare per la Del Vesco.

Mamma Giusy ha dato vita a due splendide sorelle che oltre ad essere esteticamente molto simili, hanno un legame davvero speciale. Proprio meno di un mese fa sul profilo Instagram dell’attrice è spuntata una simpatica fotografia delle due giovani mentre fanno una smorfia. Il messaggio scritto all’interno del post è davvero commovente: “Così talmente diverse, ma così tanto unite da starci sempre affianco anche se delle volte distanti. Un amore incondizionato quello tra sorelle, un legame speciale ed indissolubile che mi porta e mi porterà sempre a sostenerti nelle tue scelte, nel tuo cammino qualunque esso sia, perché è così che si fa, ci si sostiene” alcune delle parole contenute nella didascalia.