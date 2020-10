In una sua recentissima intervista, Maria Grazia Cucinotta ha raccontato per la prima volta in assoluto un incredibile dramma: le sue parole.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Maria Grazia Cucinotta. Protagonista di diversi e numerosi film di successo, la bellissima attrice continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Certo, non è più una presenza fissa nel mondo dello spettacolo, eppure la famosissima siciliana continua a vantare di un seguito davvero incredibile. Non soltanto per la sua immensa bellezza, di cui, spesso e volentieri, ce ne da ampia testimonianza sul suo canale social ufficiale, ma anche per la sua spropositata bravura e professionalità. Sapete, però, che l’attrice è stata protagonista di un episodio davvero spiacevole? Ebbene si, avete letto proprio bene! In una sua recentissima intervista per il settimanale ‘Diva e Donna’, Maria Grazia Cucinotta non ha potuto fare a meno di raccontare un dramma davvero segreto. E che soltanto adesso ha voluto raccontare.

Maria Grazia Cucinotta, il dramma segreto raccontato solo ora: episodio choc

Attualmente è una delle attrici più famose ed apprezzate, eppure la carriera di Maria Grazia Cucinotta è iniziata tantissimi anni fa. Sin da giovanissima, la bellissima siciliana ha tentato in tutti i modi di entrare a fare parte del mondo dello spettacolo. E, alla sola età di 20 anni, infatti, la Cucinotta si è recata a Parigi per prendere prendere parte ad un provino che l’avrebbe resa protagonista di una pubblicità. Un evento davvero grandioso, da come si può chiaramente immaginare, ma che si è rivelato in qualcosa di tragico. Come rivelato dalla diretta interessata sulle pagine del settimanale ‘Diva e Donna’, sembrerebbe che proprio mentre si stava dirigendo per prendere parte al provino, l’attrice sia stata aggredita da uno sconosciuto. ‘Indossavo una felpa, una tuta e così sono entrata nel portone di quel palazzo in cui avrei dovuto fare il provino. Uno sconosciuto in giacca e cravatta è entrato insieme a me’, ha detto Maria Grazia Cucinotta nel raccontare il suo dramma. Spiegando, tra l’altro, che subito dopo l’uomo ha tentato di strapparle i vestiti.

Insomma, un vero e proprio dramma quello raccontato e vissuto dalla Cucinotta. Che, nonostante sia terminato nei migliori dei modi, l’ha profondamente traumatizzata.

