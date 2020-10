Nel passato di Maurizio Crozza c’è qualcosa di davvero inimmaginabile: ecco cosa faceva il brillante comico prima di incontrare il successo.

E’ uno dei maggiori talenti nel panorama televisivo italiano: Maurizio Crozza, con le sue imitazioni dei personaggi politici e dello spettacolo, e le sue battute argute è da anni un personaggio amatissimo dal pubblico. Proprio ieri sera, sul Nove, è tornato col suo programma ‘Fratelli di Crozza‘, successo ormai consolidato da tempo, dove il comico genovese ha occasione di mostrare tutto il suo talento nell’arte di far ridere senza mai cadere nella banalità. Non a caso, fu ospite qualche anno fa da Fabio Fazio a Sanremo: la sua esibizione fu attesissima e non passò di certo inosservata, tra polemiche, fischi e consensi. Maurizio Crozza è sposato con l’attrice Carla Signoris ed ha due figli, ma quanti di voi sanno a cosa si dedicava il re delle imitazioni prima di diventare famoso? Ve lo sveliamo noi e vi assicuriamo che resterete a bocca aperta.

Maurizio Crozza, l’inaspettata verità sul suo passato

Ciò a cui si dedicava Maurizio prima di diventare una celebrità in tv, era un’attività molto lontana dal suo attuale lavoro. Siamo sicuri che resterete sorpresi al sapere che Crozza prima era un calciatore, precisamente della Sampdoria, dove ha giocato nelle giovanili a partire dagli 8 anni fino ai 15. Successivamente cambiò squadra ma comunque si tratta di qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato. Il suo talento si fece strada subito nel mondo della comicità, a cominciare dalla creazione del duo Broncoviz. Sapete chi era l’altro componente della coppia artistica? Proprio la sua attuale moglie, Carla Signoris.

Siamo certi che anche questa stagione appena iniziata di “Fratelli di Crozza” sarà un grande successo, arricchita dalle nuove imitazioni come quella del Ministro della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, già cliccatissima sul web.

