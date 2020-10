“Mi ha chiamato Paolo Bonolis”: Alfonso Signorini si scusa in diretta al GF Vip; ecco cosa è accaduto durante la puntata di questa sera.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip in onda questa sera, venerdì 16 ottobre 2020. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto, sin dai primi minuti della diretta. Grande protagonista della puntata Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta ha affrontato l’argomento più caldo della serata: quello dell’esistenza di un gruppo ben definito nella casa, che lei ha individuato quasi come ‘branco’. Un gruppo del quale lei non si sente parte. Nel commentare la sua posizione, il conduttore Alfonso Signorini ha citato il famoso ‘passero solitario’ di Giacomo Lepoardi. Ma attenzione…il conduttore ha commesso un errore! A farglielo notare, un suo illustre collega! Ecco cosa è accaduto durante la diretta!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

“Mi ha chiamato Paolo Bonolis”: Alfonso Signorini si scusa in diretta, ecco il motivo

“Devo chiedere scusa, mi ha chiamato Paolo Bonolis e mi ha fatto una reprimenda reale, obbiettiva.” Proprio così! Nel bel mezzo della diretta, Alfonso Signorini ha confessato di aver ricevuto una telefonata proprio da Paolo Bonolis! Il motivo? Quello che vi abbiamo accennato: nel citare la poesia di Giacomo Leopardi “Il passero solitario”, Signorini commette un errore. Ma è lui stesso ad ammetterlo, chiedendo scusa pubblicamente: “Grazie Paolo! Il passero solitario non sta abbarbicato sull’albero, ma sulla vetta della torre antica! E hai proprio ragione, chiedo venia!” Una ‘confessione’ singolare, quella di Signorini, che ha stupito tutti, ammettendo il suo errore e confessando che a farglielo notare è stato proprio Bonolis.

Un episodio particolare, quello accaduto questa sera al Grande Fratello Vip. Un momento di leggerezza, in mezzo a tante liti! La prima, molto accesa, è arrivata dopo pochi minuti: a scontrarsi, ancora una volta, Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi. Le due ‘donne alpha’ della Casa sono sempre più ‘rivali’ all’interno della trasmissione. Cosa accadrà nelle prossime puntate?