Tragico lutto per Ornella Muti: l’attrice ha il cuore spezzato

Un tragico lutto per la bellissima Ornella Muti, che ha mostrato tutto il suo dolore tramite un post sui social: l’attrice ha il cuore spezzato.

Drammatico lutto per la celebre Ornella Muti, l’attrice ha il cuore spezzato. La celebre interprete italiana, originaria di Roma, è tra i talenti più apprezzati del panorama cinematografico. La sua bellezza e la sua grande capacità interpretativa l’hanno consacrate come una delle più grandi attrici del nostro paese. Se qualche mese fa a rivelare un dramma era stata la figlia dell’attrice, Naike Rivelli, ora c’è di nuovo un immenso dolore a sconvolgere la sua vita. La mamma di Ornella Muti è morta, un tragico lutto che l’ha lasciata con il cuore spezzato. Tramite il suo profilo Instagram, la bellissima attrice ha voluto comunicare tutto lo strazio di questo momento con la sua solita eleganza e dignità. Ecco i dettagli.

Tragico lutto per Ornella Muti: è morta l’amatissima mamma

Un dolore immenso, una perdita che segna profondamente l’attrice. La mamma di Ornella Muti, la signora Ilse Renate Krause è morta lasciandola con il cuore spezzato. La signora Krause era una scultrice ed era ultranovantenne, ma questo non aveva fermato la sua passione a cui continuava a dedicarsi. Tutta la famiglia si è stretta attorno al ricordo di questa donna meravigliosa, come le figlie e i nipoti, che hanno condiviso dei messaggi a lei dedicati. Ornella Muti, segnata da questo tragico lutto, ha voluto fare lo stesso. La celebre attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di un cuore spezzato. Il simbolo, più potente di qualsiasi parola, è l’eloquente rappresentazione di ciò che Ornella Muti sta provando in questi giorni bui. Tutti i follower della celebre attrice hanno espresso la loro vicinanza e il loro cordoglio per questo immenso dolore.

Non possiamo che unirci al cordoglio di Ornella Muti per la perdita della sua splendida mamma. Le parole non sono mai sufficienti in momenti delicati e pieni di sofferenza come quello che sta vivendo.