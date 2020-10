Riconoscete questa bimba in braccio al suo papà? Oggi è una showgirl di grande successo e sta facendo molto parlare di sé.

Questa dolcissima foto ritrae una bambina dai capelli biondi e gli occhi chiari tra le braccia del suo papà, il quale si è inginocchiato per mantenerle le braccia e farla reggere in piedi. L’immagine è davvero emozionante e tenerissima e sicuramente tutti gli occhi saranno puntati sui due soggetti dell’immagine. Li avete riconosciuti? Lei è un’amatissima showgirl, ballerina e attrice, e lui è il suo papà, con il quale ha sempre avuto un rapporto davvero speciale, per sua stessa ammissione. Ovviamente è molto difficile riconoscerla, perché nel tempo i suoi tratti e i lineamenti sono chiaramente cambiati. Il suo sguardo, però, non mente. Avete capito chi è? Se avete ancora dei dubbi, continuate a leggere!

Riconoscete questa bimba in braccio al suo papà? Oggi è un’amatissima showgirl e si trova al GF Vip

Il Grande Fratello Vip 5 sta andando in onda in queste settimane e sta tenendo il pubblico sempre incollato al televisore, soprattutto per le dinamiche che si stanno creando tra i protagonisti. Una delle concorrenti che stanno lasciando maggiormente il segno è proprio la bimba nella foto in evidenza. Si tratta di una showgirl, attrice e ballerina di successo ed è considerata la ‘coreografa ufficiale’ della casa. Avete capito chi è? Ormai non ci sono più dubbi, è proprio la bellissima Matilde Brandi. Da quando è entrata nella casa, Matilde si è fatta apprezzare per la sua grande ironia, la sua bellezza e la sua forte personalità, anche se non sono mancati per lei momenti difficili e di grande tensione, come la pesante lite con Tommaso Zorzi in diretta e quella con Maria Teresa Ruta nel corso dell’ultima puntata.

E’ proprio Matilde Brandi, dunque, la bimba nella foto insieme al suo papà. La showgirl è ovviamente cambiata nel tempo, ma i suoi occhi e il suo sguardo sono rimasti gli stessi. Legatissima a suo padre, venuto a mancare lo scorso aprile, Matilde annunciò proprio sui social la sua scomparsa, scrivendo un post davvero emozionante.

Dopo questo grande dolore, la showgirl ha ricominciato pian piano la sua vita e ora sta facendo l’esperienza del GF Vip, che certamente le sta regalando tanti momenti indimenticabili. A voi sta piacendo il suo percorso?