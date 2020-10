Tragico lutto per la famosissima ed amatissima cantante, purtroppo è venuta a mancare la sua mamma: il dolore è indescrivibile.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto tantissimi anni fa. Aveva, infatti, soltanto 14 quando, appassionata di danza, teatro e di musica, la giovanissima barese è stata scelta per recitare un ruolo all’interno del film ‘Mio Cognato’ di Alessandro Piva. È soltanto nel 2015, però, che la ragazza si lascia conoscere ed apprezzare da tutto il pubblico italiano per le sue doti da cantante. È proprio in quest’anno, infatti, che, per la prima volta in assoluto, la cantante partecipa al Festival di Sanremo nella categoria ‘Nuove Proposte’. E, con il suo singolo ‘Galleggiare’, conquista praticamente tutti. Oltre ad ottenere, infatti, importanti riscontri dal pubblico e dalla critica, la cantante cavalca l’onda del successo. Non soltanto la sua carriera spicca proprio il volo, ma anche su Instagram è seguitissima ed apprezzatissima. Non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi numerosi sostenitori, c’è da ammetterlo. Ed è proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di condividere la notizia di questo tragico lutto da cui è stata colpita la famosissima cantante. Purtroppo, è morta la sua bellissima mamma. E, come facilmente si può intuire, il dolore che sta provando la giovanissima barese è davvero indescrivibile. E lo si capisce chiaramente da queste parole.

Tragico lutto per l’amatissima cantante: è morta sua mamma

Un vero e proprio tragico lutto quello che, pochissime ore fa, l’amatissima cantante ha annunciato sul suo canale social ufficiale. Seguitissima e, soprattutto, super attiva su Instagram, la giovanissima barese non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori questa vera e propria notizia spiacevole. Non sappiamo esattamente cosa sia successo e, soprattutto, cosa abbia causato la sua morte. Fatto sta che il dolore che la cantante sta provando per l’improvvisa morte di sua madre è davvero indescrivibile. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Serena Brancale! Si, è proprio lei! Come dicevamo precedentemente, la giovanissima cantante barese ha fatto il suo debutto nel mondo della televisione più di cinque anni fa. Quando, con il suo brano ‘Galleggiare’, ha preso parte all’edizione del Festival di Sanremo di quell’anno nella categoria ‘Nuove Proposte’. Da quel momento, la sua carriera è stata in ascesa. Ed, ovviamente, anche la sua popolarità social. Sempre solita ad aggiornare tutti i suoi fan su tutto quanto le accade, la cantante non ha potuto fare a meno di condividere con loro la notizia di questo tragico lutto.

‘Ciao Luce mia. Amore mio infinito’, scrive Serena Brancale a corredo di questi diversi scatti con sua madre per annunciare la notizia di questo tragico lutto. Parole che, da come si può chiaramente vedere, sono da brividi. E che, soprattutto, descrivono alla grande l’immenso rapporto che la cantante aveva con la mamma. Sentite condoglianze!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui