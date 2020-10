Uomini e Donne, vi ricordate la scelta di Giorgio Alfieri? Ecco com’è cambiata adesso e cosa fa oggi nella sua vita a distanza di anni.

Giorgio Alfieri, lo sappiamo benissimo, è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne più amati ed apprezzati di sempre. Giunto nel dating show di Canale 5 qualche anno dopo la sua partecipazione a ‘Campioni – Il Sogno’, il calciatore romano aveva serissime intenzioni di cercare l’anima gemella. E, a distanza di anni, possiamo dire che l’aveva realmente trovato. Il suo percorso, come senza alcun dubbio ricorderete, è stato davvero intenso. Prospero di baci e, soprattutto, di ragazze, tra cui anche Sarah Nile, che hanno partecipato a Uomini e Donne con la serissima intenzione di corteggiarlo, Giorgio Alfieri ha fatto ricadere la sua scelta su una giovanissima e bellissima ragazza. Pensate, il suo trono è durato davvero pochissimo. Eppure, è stato ricco di emozioni. La domanda che facciamo è un’altra però: vi ricordate chi ha conquistato il cuore di Giorgio? Ecco com’è diventata adesso.

Uomini e Donne, è stata la scelta di Giorgio Alfieri: com’è cambiata adesso

Vi ricordate chi è stata colei che ha fatto batter il cuore di Giorgio Alfieri? Stiamo parlando proprio di lei: Martina Luciani. Davvero giovanissima, la bellissima romana ha preso parte al dating show di Maria De Filippi e, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato il cuore dell’ex calciatore. I due, lo sappiamo benissimo, sono stati una coppia per diversi anni. Ed, tra l’altro, sono diventanti anche genitori della piccola Asia. Purtroppo, però, la loro storia non ha affatto avuto un lieto fine. E così, dopo alcuni anni dal loro ‘si’ nello studio di Uomini e Donne, si sono lasciati. Ebbene. Com’è cambiata la vita di Martina Luciani? Dopo la fine della sua storia d’amore con il romano, la giovanissima Luciani ha ritrovato nuovamente l’amore con Patrizio Pascucci. Ed è diventata nuovamente madre. Nel 2018, infatti, è nato il piccolo Mattia.

Dopo aver fatto batter il cuore di Giorgio Alfieri, la vita di Martina Luciani è letteralmente cambiata. Dal suo profilo social, infatti, si percepisce chiaramente che la romana è una mamma serena ed appagata.

