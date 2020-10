Uomini e Donne, chi è Germano Avolio: tutto sul corteggiatore di Valentina Autiero, una delle dame più in vista del Trono Over.

Uomini e Donne continua ad appassionare milioni di telespettatori. Soprattutto in questa edizione, dove, per la prima volta nella storia della trasmissione, ci troviamo davanti ad una clamorosa novità: Trono Classico e Trono Over sono stati uniti in un’unica puntata, divisa ovviamente in più giorni. Un unico grande blocco in cui tronisti e troniste del Classico possono interagire con cavalieri e dame del trono Over, e viceversa questi ultimi possono conoscere corteggiatori e corteggiatrici del Classico. Insomma,un format decisamente più dinamico, dove i colpi di scena sono davvero all’ordine del giorno. E tra le protagoniste assolute di questa edizione c’è lei, Valentina Autiero, una delle dame più amate del Trono Over. Schietta e senza peli sulla lingua, la romana è attualmente impegnata nella conoscenza con Germano, cavaliere arrivato in trasmissione quest’anno. Conosciamolo meglio!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Uomini e Donne, chi è Gennaro Avolio: nascerà qualcosa di importante con Valentina Autiero?

Si chiama Germano Avolio ed è uno dei nuovi protagonisti di Uomini e Donne. Occhi e capelli scuri, il cavaliere di Napoli ha colpito subito Valentina Autiero, una delle dame più note del Trono Over. Di Germano non sappiamo moltissimo, ma dando un’occhiata al suo profilo Instagram, è possibile scoprire di cosa si occupa. Il bel cavaliere è un personal trainer, un fotomodello di abbigliamento, web e pubblicità, un actor web, e steward e manager di eventi a tema. Insomma, una vita molto piena, quella di Germano. Che ha pubblicato l’ultima foto sul suo profilo social proprio qualche giorno fa. Diamo un’occhiata:

Eh si, Germano sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il cuore di Valentina. Tra loro c’è già stato anche un bacio. Sarà la volta buona per la dama di trovare il vero amore nello studio di Canale 5? Staremo a vedere!

Le novità del Trono Over

Oltre a Germano, tante new entry quest’anno nel parterre maschile degli Over. I più chiacchierati sono senza dubbio Simone e Michele. Quest’ultimo è già conteso tra Roberta e Carlotta, che sembrano essere già molto coinvolte, soprattutto Carlotta. Come si evolveranno le vicende del trono più amato della tv? Non ci resta che seguire le prossime puntate della amatissima trasmissione targata Queen Mary!