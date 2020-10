Chi è Blue Phelix: le curiosità sul giovane talento di X Factor 2020 che ha conquistato tutti.

X Factor 2020, come tutte le passate edizioni, regala sempre tante emozioni e tanto intrattenimento agli spettatori di Sky. L’edizione in corso vede al tavolo dei giudici quattro personaggi davvero amati e seguiti, parliamo di Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli. Giovedì 15 ottobre si è conclusa la parte del talent show dedicata ai Bootcamp. Mika ha scelto i suoi Over, Manuel i suoi gruppi, Hell Raton ha scelto le sue Under Donna ed Emma gli Under Uomini: i talenti scelti dai giudici si daranno battaglia nel prossimo step, ‘Last call’, prima di accedere alla temutissima fase dei Live. Tra i concorrenti di quest’anno Blue Phelix ha attirato particolarmente l’attenzione: il 21enne livornese con la sua voce ha conquistato Emma. Ma siete curiosi di conoscere qualcosa in più sul giovane talento? Siete nel posto giusto!

X Factor, Blue Phelix: età, Tik Tok e ‘Ti lascio una canzone’

Blue Phelix è uno dei profili di X Factor 2020 che più ha attirato l’attenzione. Questo è il nome d’arte di Francesco Franco, il 21enne si è presentato al talent show con queste parole: “I ragazzi non indossano i vestiti perchè non è accettata la cosa. Quando indosso vestiti mi sento sicuro di me, mi sento libero, mi sento bene”. Blue Phelix è diventato un Tik Toker: sulla famosa app il giovane si diverte a pubblicare video in cui balla con diversi outfit e si diverte con i filtri che mette a disposizione l’app. Questo uno dei suoi video che ha raggiunto oltre 19mila like!

Blue Phenix ha spiegato di essersi trasferito a Londra per non aver paura di mostrarsi per quel che è realmente: la sua città, Livorno, gli stava stretta. “Prima avevo paura di far vedere chi sono veramente, lì mi sono reso conto di quello che voglio essere, cosa voglio fare” ha spiegato ai giudici di X Factor.

Dove l’abbiamo già visto

Per Francesco questa non è la prima volta in tv. Ha partecipato all’edizione del 2012 di ‘Ti lascio una canzone’, quando aveva solo 14 anni, e si è esibito su ‘My Camp Rock 2’, il talent trasmesso su Disney Channel.