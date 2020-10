Nel corso della penultima di Temptation Island, Alessia Marcuzzi ha indossato un maglioncino azzurro: quello che è successo dopo è da urlo.

Oltre alle vicende delle sei coppie in gioco in questa nuova edizione di Temptation Island, anche Alessia Marcuzzi e, soprattutto, i suoi outfit hanno saputo abbondantemente catturare l’attenzione di tutti. Maria De Filippi, tra l’altro, l’aveva avvertita che con non avrebbe dovuto indossare le minigonne. E, a distanza di qualche mese, sembrerebbe ci abbia visto davvero lungo. Nel corso della penultima puntata, ad esempio, abbiamo visto la conduttrice romana indossare, durante i falò dei ragazzi e delle ragazze, dei pantaloncini di jeans e un fantastico maglioncino azzurro bucherellato. Insomma, un outfit davvero da urlo, c’è da ammetterlo. E come, tra l’altro, tutti gli altri. Ecco, ma siete curiosi di conoscere cos’è successo subito dopo la messa in onda della puntata? Tranquilli, vi sveleremo noi ogni minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che resterete senza parole! Ecco perché.

Alessia Marcuzzi, il prezzo del maglioncino indossato ai falò della quinta puntata

In attesa di scoprire cosa ci riserverà la sesta ed ultima puntata di questa incredibile e sorprendente edizione di Temptation island, vogliamo porre la vostra attenzione sull’appuntamento scorso. Ed, in particolare, sul look da urlo sfoggiato, ancora una volta, da Alessia Marcuzzi. Nel corso della quarta puntata, infatti, abbiamo visto che la conduttrice ha sfoggiato ben tre outfit a seconda dell’occasione. Durante la quinta puntata, invece, abbiamo potuto vedere come il look sfoggiato durante i falò abbia completamente conquistato tutti. Con indosso un pantaloncino di jeans abbinato ad un maglioncino di colore azzurro, Alessia Marcuzzi ha mostrato, ancora una volta, la sua immensa bellezza. Ma sapete cos’è successo subito dopo la messa in onda della puntata?

Stando a quanto si apprende dal sito del brand a cui appartiene il maglioncino azzurro sfoggiato da Alessia Marcuzzi, sembrerebbe che il capo di abbigliamento, al momento, non sia più disponibile. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che il maglioncino sia terminato. Un vero e proprio peccato, vero?