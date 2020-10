E’ stata la meravigliosa marchesa Anna Ristori in Elisa Di Rivombrosa, ve al ricordate? Ecco com’è diventata l’attrice.

Tutti certamente ricordano la seguitissima soap opera Elisa Di Rivombrosa, una delle serie più belle di sempre, andata in onda tra il 2003 e il 2005. Un’avvolgente trama ha incantato i telespettatori, ossia la travagliata storia d’amore tra Elisa, una ragazza di umili origini e il conte Fabrizio Ristori, uno dei nobili più amati dell’epoca. La trama intrecciata con la vita dei numerosi personaggi presenti ha dato vita a un vero e proprio trionfo di amore, tra duelli inaspettati e colpi di scena imprevisti. Tra i protagonisti dell’amatissima serie c’è sicuramente Anna Ristori, la sorella del conte Fabrizio. Tale personaggio è stato interpretato dall’eccezionale Antonella Fattori. La sorella del conte dopo essersi opposta con forza al legame fra i due giovani, si è mostrata felice e propensa ad aiutarli. Infatti, lei stessa si è resa conto dell’onestà della popolana Elisa. In Elisa di Rivombrosa ha interpretato un personaggio complicato ed avvincente, ma l’amata attrice ha sempre dimostrato di avere doti attoriali incredibili. Ma com’è diventata oggi a distanza di anni?

E’ stata Anna Ristori in Elisa Di Rivombrosa: ecco com’è diventata oggi

In Elisa Di Rivombrosa si è immersa nel ruolo di Anna Ristori, l’attrice Antonella Fattori ha dimostrato nella serie di possedere un talento profondo. Ha dato vita ad un personaggio amato ed odiato, a causa della sua iniziale opposizione al legame che il fratello, il conte Ristori aveva allacciato con la bellissima Elisa. La carriera dell’eccezionale attrice non si è certamente fermata alla soap opera, ma ha interpretato numerosi altri ruoli. Nel 2011 prende parte a Don Matteo 8 e nel 2012 è nel cast della serie poliziesca R.I.S Roma-Delitti Imperfetti. Nel 2013 interpreta Elisabetta nella seconda stagione della serie in quattordici puntate Le tre rose di Eva. Un successo incredibile il suo che l’ha vista arrivare anche a teatro. Oggi Antonella Fattori è certamente bellissima, com’è possibile vedere dal suo profilo instangram.

Bellissima ed incantevole, come già era apparsa in Elisa Di Rivombrosa. Antonella possiede uno sguardo immenso ed un sorriso raggiante, tratti suoi particolari ed eleganti: sembra che il tempo per la Fattori non sia mai passato! E’ certamente oggi impossibile dimenticare la bellissima attrice che ha fatto innamorare milioni di italiani con la sua portentosa interpretazione.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui